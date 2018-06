Das Meer kostet eigentlich nix – aber an manchen Stränden musst du doch tief in die Tasche greifen... Der reisereporter zeigt dir die teuersten (und günstigsten) Strände in Deutschland und der Welt.

So ein Tag am Strand kann ganz schön teuer sein – oder ziemlich günstig. (Symbolfoto)

1,65 Euro für einen halben Liter Wasser, 2,20 Euro für ein Eis und 27 Euro für Eintrittskosten und Leihgebühren für Strandutensilien – so viel musst du am Strand „Anse Vata“ in Neukaledonien bezahlen. Er ist der teuerste Strand im diesjährigen Strandpreisvergleich.

Die meisten teuren Strände liegen in den USA

Dabei sind die Preise für Sonnencreme, Getränke und Essen dort im Vergleich zum letzten Jahr sogar gesunken. Neu im Ranking inbegriffen sind dieses Jahr aber Extrakosten, wie Eintritt und die Leihgebühren für Sonnenschirme, Strandliegen und Co. – und genau die katapultierten den Strand 2018 von Platz neun auf Pole-Position unter den teuersten Stränden weltweit.

Der Spitzenreiter aus dem letzten Jahr, der „Kristiansand Beach“ in Norwegen, befindet sich 2018 nicht einmal mehr unter den Top 10 der teuersten Strände. Auf den Plätzen zwei und drei befinden sich in diesem Jahr „Finale Ligure“ in Italien und der „Yonaha Maehama Beach“ in Japan. Dort zahlst du etwa 77 Euro beziehungsweise 70 Euro für den Tag am Strand.

Das sind die teuersten Strände weltweit:

Anse Vata in Neukaledonien (79 Euro für einen Tag) Finale Ligure in Italien (77 Euro für einen Tag) Yonaha Maehama Beach in Japan (70 Euro für einen Tag) Solanas Cagliari in Italien (65 Euro für einen Tag) Waikiki in den USA (65 Euro für einen Tag) South Beach in den USA (64 Euro für einen Tag) Main Beach in den USA (64 Euro für einen Tag) Plage de Pampelonne in Frankreich (63 Euro für einen Tag) Manly Beach in Australien (62 Euro für einen Tag) Seljesanden in Norwegen (61 Euro für einen Tag)

Der Spitzenreiter der günstigsten Strände ist wie bereits im letzten Jahr „Cua Dai Beach“ in Vietnam. Auch auf den Plätzen zwei und drei liegen weiterhin die beiden Strände „City Beach“ und „Long Beach“ in Vietnam.

Allgemein kommst du an Stränden in Vietnam und Indien besonders günstig weg.

Das sind die günstigsten Strände weltweit: