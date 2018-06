Lisa S. arbeitete auf der „Voyager of the Seas“, als ihre Hand während einer Sicherheitsübung zerquetscht wurde. (Symbolfoto)

Die Neuseeländerin Lisa S. arbeitete 2008 als Marketing-Managerin auf dem Kreuzfahrtschiff „Voyager of the Seas“, als eine Routine-Sicherheitsübung an Bord des in Barcelona liegenden Boots stattfand.

Während dieser Übung klemmte Lisa sich ihre Hand in einer eisernen, wasserdichten Tür. Sie brach sich zwei Finger und habe noch heute starke Schmerzen, berichtet der „New Zealand Herald“. Lisa verklagte die Reederei „Royal Caribbean“ und gewann – sie bekommt rund 20,3 Millionen Dollar, umgerechnet 17,2 Millionen Euro.

Hand der Kreuzfahrtschiff-Mitarbeiterin ist dauerhaft geschädigt

Lisas Hand sei nicht nur einmal in der automatisch schließenden Tür gequetscht worden. Bei dem Versuch, sie zu befreien, seien ihre Finger mehrmals hin- und herbewegt und immer wieder aufs Neue zerquetscht worden. Dabei habe sich Lisa zwei Finger gebrochen, zwei Nägel seien aus dem Nagelbett gerissen.