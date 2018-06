Alles ist bunt, alles riecht süßlich – die „Church of Cannabis“ in Denver ist kein Haus Gottes. Die Anhänger haben ihre eigene Religion erfunden und die basiert auf dem „heiligen“ Kraut Marihuana.

Knallbunt mit süßlichem Geruch: Die „Church of Cannabis“ ist keine gewöhnliche Kirche.

In dieser Kirche findest du weder Gesangsbücher noch Oblaten. Statt dampfenden Weihrauch zu schwenken, reichen die Mitglieder ein anderes brennendes Kraut durch die Reihen – Cannabis. Die „Church of Cannabis“ in Denver, Colorado, ist knallbunt, ihre Anhänger bezeichnen sich als Elevationisten. Die Grundidee der Kirche: Mithilfe von Marihuana spirituelle Erfahrungen machen.

High im Gottesdienst

Seit 2016 gibt es die Kiffer-Kirche in Denver. Probleme mit den Behörden hat die Einrichtung nicht, denn der Erwerb und Konsum von Marihuana ist im Bundesstaat Colorado legal. Die Kirchenmitglieder sind aber keine Normalo-Kiffer, sie sehen in dem Kraut ein Heiligtum, mit dem sie einen spirituellen Status erreichen und sich ein „besseres Ich“ anrauchen wollen.