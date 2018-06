Wie viele Touris kann Griechenland noch verkraften?

32 Millionen Menschen werden dieses Jahr nach Griechenland reisen – so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Stellt sich die Frage: Wie viele Touristen kann Griechenland noch verkraften?

Touristen versammeln sich in Ia auf Santorin im ganzen Dorf, um den Sonnenuntergang zu sehen. Die Insel hat mit den vielen Touristen zu kämpfen.

Segen oder Fluch? In diesem Jahr kommen in Griechenland auf einen Einwohner erstmals drei Touristen. Erst vor drei Jahren entkam das Land nur knapp dem Rauswurf aus dem Euro. Der Tourismus half dabei, die Katastrophe einzudämmen – inzwischen arbeitet einer von fünf Griechen in der Tourismusbranche.

Jedes Jahr kommen zwei Millionen Touristen mehr nach Griechenland

Der Tourismus ist also eine der wenigen Erfolgsgeschichten der griechischen Wirtschaft. Aber überfordern die Tourimassen, die in das Elf-Millionen-Einwohner-Land strömen, es immer mehr? Zwei Millionen Reisende zusätzlich kamen pro Jahr in den letzten drei Jahren.

Umweltschützer Nikos Chrysogelos sagt: „Es kann nicht dabei bleiben, dass immer mehr Touristen kommen. Es geht nicht, dass kleine Inselgemeinden eine Million Touristen innerhalb weniger Monate empfangen.“