Coole Bars und Shops, netter Service, pünktliche Abflüge – an manchen Flughäfen sind wir einfach gern. Welches die besten (und die schlechtesten) Flughäfen der Welt sind, verrät ein neues Ranking.

Der Flughafen Köln/Bonn schneidet in dem Ranking richtig gut ab.

Anzeige

Der Flughafen Köln/Bonn kann sich international sehen lassen: In einem neuen Ranking landet der deutsche Airport auf Platz vier der besten Airports weltweit. Besser haben nur der Tokyo Haneda International Airport (Platz 3), der internationale Flughafen Athen (Platz 2) und der Hamad International Airport in Doha (Platz 1) abgeschnitten.

Es ist das zweite Flughafenranking von „Airhelp“. In diesem Jahr analysiert das Fluggastrechte-Portal 141 internationale Flughäfen, darunter auch zehn deutsche. Beurteilt werden sie auf Basis der Servicequalität, der Pünktlichkeit der Flüge und einer Stimmungsanalyse. Dafür wurden 180.000 Tweets von Passagieren ausgewertet.

So schneiden die deutschen Flughäfen ab

Nach Köln/Bonn folgen noch zwei weitere deutsche Airports in den Top 20: Stuttgart auf Platz 13 und Hannover auf Platz 19. Der größte deutsche Flughafen, der Fraport in Frankfurt am Main (Platz 94), und der Düsseldorfer Airport (Platz 118) erreichen hingegen keine guten Platzierungen. Ebenfalls besonders schlecht haben die Berliner Flughäfen Schönefeld (Platz 129) und Tegel (115) abgeschnitten.