„Lange war ich der Abenteurer. Und jetzt war ich plötzlich der mit der behinderten Tochter.“ So fühlte Fabian Sixtus Körner sich nach der Geburt seines ersten Kindes. Grund: Die vielen Mitleidsbekundungen aus dem Umfeld, die er und seine Freundin bekommen haben, weil die kleine Yanti das Downsyndrom hat.

Doch für Fabian war klar: „Wir wollen kein Mitleid.“ Und sie sind auch nicht die „mit der behinderten Tochter“. Trotzdem geriet ihr Leben erst mal aus den Fugen und ihr Plan, auf ewige Weltreise zu gehen, in Gefahr.

Die zweijährige Yanti hat Fabians Blick auf die Welt verändert. Foto: Fabian Sixtus Körner

Fabian war immer schon getrieben von der Suche nach neuen Abenteuern, neuen Bekanntschaften, neuen Erlebnissen. 2010 brach er zu einer Zwei-Jahres-Weltreise auf, mit 255 Euro in der Tasche. Danach schrieb er den Bestseller „Journeyman“, in dem er von seinem Leben an mehr als 60 Orten auf der Welt schreibt. Davon, wie er frittierte Spinnen in Laos aß, auf wackeligen Bambus-Baugerüsten in Shanghai arbeitete, Hahnenkämpfe in Santo Domingo sah.

Davon, wie er in der Dominikanischen Republik Nico wiedertraf – nach 20 Jahren. „Wir waren zusammen in der Grundschule, und sie war in der dritten Klasse meine erste Freundin“, erzählt er dem reisereporter. Nico arbeitete in dem karibischen Land für die UN. Eigentlich wollte Fabian nur zwei Wochen dort bleiben.

Es wurden zwei Monate – „schließlich hatten wir ’ne Menge nachzuholen“. Und danach? „War die Sache geritzt“, sagt Fabian und lacht. Zurück in Deutschland zogen sie zusammen.

Das größte Abenteuer beginnt 2016 mit Nicos Schwangerschaft

Doch das Fernweh nagte, keinen von beiden hielt es lange. „Fünf Jahre lang wohnten wir zu 50 Prozent in Berlin und zu 50 Prozent an einem anderen Ort auf der Welt, auf Bali, in Sri Lanka oder der Karibik“, erzählt Fabian. Lange ohne Abenteuer können sie nun mal nicht.