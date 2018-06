Wer mit Ryanair von Großbritannien nach Ibiza fliegt, darf keinen Duty-Free-Alkohol mit in die Kabine nehmen. Die Airline will nun hart durchgreifen und droht bei Zuwiderhandlung mit Rausschmiss.

Ryanair greift hart durch: Wer Duty-Free-Alkohol mit in die Kabine schmuggeln will, fliegt raus. (Symbolfoto)

Wer Alkohol im Duty-Free-Bereich kauft, bevor er mit Ryanair vom Vereinigten Königreich nach Ibiza aufbricht, muss diesen am Gate abgeben. Flaschen müssen bruchsicher in dafür geeignetem Handgepäck verstaut werden. Die Airline verstaut die Taschen dann kostenfrei im Frachtraum.

Wer Alkohol auf einem Ibiza-Flug von Ryanair versteckt, fliegt raus

Ryanair verlieh dieser Regelung zuletzt mit einer E-Mail Nachdruck, in der die Airline ihre Fluggäste darüber informiert, dass Zuwiderhandlungen streng geahndet werden.

Die Gates würden genau beobachtet und Passagiere, die sich unsozial verhielten oder versuchten, Alkohol zu verstecken, würden ohne Rückzahlung des Flugpreises vom Flug ausgeschlossen, berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Duty-Free-Alkohol in der Flugzeugkabine schon lange verboten

Die Regelung sei schon lange bei Ryanair in Kraft. Seit 2015 verbietet die Airline es, auf Ibiza-Flügen Alkohol mit in die Kabine zu bringen. Ryanair setzt sich zudem dafür ein, dass der Alkoholausschank an Flughäfen auf zwei Getränke pro Person limitiert wird und kein Alkohol vor 10 Uhr ausgeschenkt wird.

Es gibt aber offenbar einen Trick, um die Kabinenregelung zu umgehen: Fluggäste könnten das Kabinenpersonal bitten, ihnen den selbst gekauften Alkohol auszuschenken. Es sei lediglich verboten, sich Alkohol selbst auszuschenken, so „The Sun“.