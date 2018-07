Das Kolosseum in Rom gehört zu den Top-10-Sehenswürdigkeiten Europas auf Instagram.

Weit herumreisen, um ein Selfie vor allen Top-10-Sehenswürdigkeiten auf Instagram zu schießen, musst du nicht, denn sie liegen in nur vier Ländern – vier in England, drei in Frankreich. Neben vielen beeindruckenden Bauwerken stehen auch zwei Naturspektakel auf der Liste.