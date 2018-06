Anzeige

Nachdem das Paar beim ESC-Finale in Lissabon mitgefiebert und -gefeiert hat, geht es nun für Carina auf hohe See. Sie muss die dritte Reise der „reisereporter 2018“ allein antreten. Aber nicht, weil Edu so leicht seekrank wird. Nein, der Arme muss sich auf eine wichtige Prüfung vorbereiten und kann daher leider nicht mitfahren.

Die beiden erstplatzierten „reisereporter 2018“ wählten das Reisepaket 1 aus, das sie zu den „reisereporter Top Places“ führt. Carinas Kreuzfahrt auf der „Mein Schiff 2“ von TUI Cruises startet an unserem „reisereporter Top Place“ Valletta.

>> Kurzsteckbrief Valletta

Hauptstadt von Malta

von Malta Einwohner: 5.700

5.700 Fläche: 0,84 Quadratkilometer

0,84 Quadratkilometer Währung: Euro

Euro Temperatur: 24 Grad (Jahresdurchschnitt)

24 Grad (Jahresdurchschnitt) Beste Reisezeit: Mai bis Oktober

Wir sind die „reisereporter 2018“. Foto: TUI; reisereporter; freepik.com

„reisereporter 2018“-Tagebuch von der „Mein Schiff 2“

Tag 1: Vorfreude und Abschiedsschmerz

Wow, wie schnell die Zeit vergeht! Heute begann schon das dritte „reisereporter 2018“-Abenteuer. Und das ist dieses Mal ein ganz besonderes. Ich gehe nämlich auf Kreuzfahrt! Mit meinen 23 Jahren habe ich natürlich noch nie eine gemacht und bin deswegen schon ganz aufgeregt.

Leider werde ich alleine reisen, da Edu in 10 Tagen einige Prüfungen hat, die sehr wichtig sind. Er hat mich aber noch zum Flughafen gebracht. Der Abschied war total traurig. Aber nachdem ich ein paar Tränen verdrückt hatte, habe ich mich dann vor allem auf das vor mir liegende Abenteuer gefreut.

Abschied am Flughafen: Edu muss diesmal zu Hause bleiben, weil er lernen muss. Foto: Maria Menzel

Leider fiel mein erster Flug von Hannover nach Frankfurt aus und ich wurde auf einen späteren umgebucht. Das bedeutete erst einmal: warten, warten, warten. Letztendlich ging es dann aber von Hannover los nach Frankfurt. Bevor ich von dort aus weiter nach Valletta, der Hauptstadt Maltas, fliegen konnte, dauerte es nochmal ein bisschen.

Das war aber gar nicht schlimm, denn so hatte ich Zeit, am Flughafen noch lecker zu essen. Der Flug war dann wunderschön, da ich von oben ganz viel sehen konnte: Wir flogen zuerst über den Bodensee, dann über die Alpen und über ganz viele beleuchtete Städte.

Über den Alpen. Foto: Carina

In Valletta angekommen habe ich direkt ein paar maltesische Wörter gelernt. Der Fahrer meines Taxis zum Hotel hat sie mir beigebracht. „Bonjou!“ heißt „Guten Morgen!“ und „Grazzi!“ bedeutet „Danke!“. Klingt lustig, oder? Maltesisch ist eine Mischung aus Arabisch, Französisch und Italienisch.

Die Zweitsprache hier ist aber Englisch und das können die Malteser auch sehr gut. Es sollte also einfach sein, mich hier zurechtzufinden. Im Hotel „The Saint John Boutique Hotel“ angekommen, habe ich erstmal darüber gestaunt, wie schön und chic hier alles ist. Wow! Ich war noch nie in so schönen Hotels wie als „reisereporter 2018“. Jetzt erstmal schlafen und morgen wird Valletta, die „Kulturhauptstadt 2018“, erkundet. Ich freue mich schon!