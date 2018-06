Kreuzfahrt: Ich liebe es, aber ich schäm’ mich auch

Darf man eigentlich auf Kreuzfahrt gehen? Eigentlich nicht, findet reisereporterin Isabell. Aber es ist soooooo schön! Eine Liebeserklärung an eine umstrittene Reiseart – und ein paar Forderungen.

Blau bis zum Horizont, weiße Gischt, grüner Dschungel auf den Inseln, vanillefarbene Strände, alle Obstsorten des Regenbogens und jeden Tag Wasser, Wasser, Wasser und dieses weite, sanfte Schaukeln, das mich am Abend nach einem aufregenden Tag in den Schlaf wiegt. Verdammt, warum sind Kreuzfahrten so schön?

Alle vernünftigen Menschen sagen: „Eine Kreuzfahrt darf man nicht machen!“

Freunde von mir hatten geschwärmt: „Die beste Reiseart“, schrieb eine. „Ohne Kreuzfahrtschiff in die Karibik macht gar keinen Sinn“, sagte ein anderer und, nun ja, das klingt verdammt logisch. Gedacht, gebucht, ich ging aufs Schiff. Und machte mir in den Wochen vor der Abreise die Hölle heiß.

Ich? Auf einem Schiff? Wie soll das nur werden? Menschen? Umweltverschmutzung? Verschwendung? Puh. Dieser Artikel ist nicht das Ergebnis meiner „Es ist alles super“-Überlegungen. Es ist nicht alles super.

All die vernünftigen Menschen sagen, so was dürfe man nicht machen. Und ein wenig haben sie recht. Wir sollten Kreuzfahrten kritisch sehen.

Und ein wenig haben sie recht. Wir sollten Kreuzfahrten kritisch sehen. Reden wir uns den Preis unserer Erfahrung schön, dann verpassen wir die Chance, sie besser zu machen.

Aber der Reihe nach. Ich war im vergangenen Winter zwei Wochen auf der „Aidaluna“ unterwegs, unsere Route führte durch die Karibik. Wie ich es mir ausgemalt hatte:

nur unsympathische Menschen

viel zu laut

viel zu eng

Armageddon am Buffet

Hektik bei Landgängen

S-T-R-E-S-S

Was davon eingetreten ist?

NICHTS! Nicht mal die verdammte Kabine hat gestunken!

Diese Aida-Kreuzfahrt war der erholsamste Urlaub meines Lebens

Möglicherweise war es der erholsamste Urlaub meines Lebens. Eine Kreuzfahrt ist nicht für jeden Ort sinnvoll, für Inselhüpfer aber total. Man hetzt auch nicht übers Land, um an nur einem Tag alles zu sehen. Das geht gar nicht. Und niemand versucht es. Man wählt.