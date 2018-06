Wer sein Handgepäck bei Ryanair mit in die Kabine nehmen will, zahlt jetzt noch mehr. Die verschärften Gepäckbestimmungen gelten erst seit Januar, jetzt erhöht die Airline die Preise für Priority.

Wer Handgepäck in die Kabine mitnehmen will, zahlt bei Ryanair jetzt auf einigen Strecken mehr.

Die verschärften Gepäckbestimmungen des irischen Billigfliegers gelten seit dem 15. Januar 2018. Nur wer Priority Boarding gebucht hat, darf einen Handgepäckskoffer plus kleines Gepäckstück mit in die Kabine eines Ryanair-Fliegers nehmen. Alle anderen dürfen nur noch eine kleine Tasche (maximale Maße: 35×20×20 Zentimeter) mitnehmen – also höchstens eine mittlere Handtasche.

Priority Boarding kostet bisher 5 Euro bei der Buchung und 6 Euro bis zu zwei Stunden vor Abflug. Doch jetzt wird’s teurer, zumindest auf einigen Strecken, wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet. Auf denen koste Priority nun 6 Pfund (etwa 6,80 Euro) statt wie bisher 5 beim Buchen und 7 Pfund (etwa 8 Euro) statt wie bisher 6, wenn Fluggäste beim Check-in zahlen.

Handgepäck in Kabine: Bist du bereit, dafür zu zahlen? 1 - Bitte?! Ich soll dafür zahlen, HANDgepäck mit in die Kabine zu nehmen?

2 - Ja klar, ist doch völlig legitim, dafür Geld zu nehmen.

3 - Nö, ich geb den Koffer einfach kostenlos am Gate ab.

4 - Mir egal – ich hab sowieso nie Handgepäck mit.

Warum die Gebühren erhöht wurden? Ein Sprecher von Ryanair sagte der Zeitung: „Wie bei allen Unternehmen können sich unsere optionalen Gebühren im Gegensatz zu unseren weiter fallenden Flugpreisen ändern.“

Auf der englischsprachigen Ryanair-Seite steht zwar nach nach wie vor, dass die Gebühr für Priority Boarding 5 beziehungsweise 6 Pfund beträgt, es wurde aber folgender Hinweis ergänzt: „Für das bevorzugte Boarding auf ausgewählten Strecken gilt eine erhöhte Gebühr.“

In Deutschland gibt es diesen Hinweis auf der Website zu den erhöhten Preisen noch nicht, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch hier die Preise angehoben werden.

Gepäckbestimmungen bei Ryanair machen Probleme

Die Handgepäckbestimmungen machen offenbar Probleme. Erst vergangene Woche hatte Airline-Chef Michael O’Leary darüber geklagt, dass immer noch zu viele Menschen ohne Priority-Buchung ihr Handgepäck zum Gate mitbringen: „Es gibt viele Flüge, bei denen wir jetzt 100 oder 120 Koffer kostenlos in den Frachtraum bringen müssen.“ O’Leary drohte damit, dass die Regelung noch einmal geändert werden würde, sollte sich die Situation nicht ändern.

Es scheint ziemlich fraglich, ob eine Erhöhung der Gebühren die Situation verbessert. Wahrscheinlicher ist wohl, dass sie das Problem eher fördert.