Klimaanlage kaputt: Die witzigsten Bahnansagen

Die Klimaanlagen der Deutschen Bahn – ein Thema für sich... In diesem Zug ist sie jedenfalls ausgefallen.

Der Konzern teilt dem reisereporter auf Nachfrage mit: „Bei dauerhaft hohen Außentemperaturen kann es zum kurzfristigen Ausfall einzelner Klimaanlagen kommen. Allein in den Fernverkehrszügen der DB sind knapp 3.400 Klimaanlagen im Einsatz. Wie bei anderen Verkehrsträgern auch, kann es im normalen Betrieb zu einem temporären Ausfall von 2 bis 3 Prozent aller Klimaanlagen kommen.“

Die beste Idee in jedem Sommer. Zweifelsfrei! ☀🌡 (Dank an @WolfgangOrgler ) #Bahn #Schild pic.twitter.com/tbJxIBVGjK

Klimaanlage kaputt oder keine Klimaanlage vorhanden – was ist besser?

Im RE: "Eine kurze Information, bevor genörgelt wird: Die Klimaanlage in diesem Zug ist nicht defekt. Es gibt keine!" ( @littlewisehen ) #Bahn #Ansage #Klimaanlage

Kennst du das? Du steigst aus dem auf 18 Grad runtergekühlten IC aus und vom Bahnsteig aus würdest du am liebsten wieder zurücktaumeln wegen dieser Hitze?! Will doch keiner... Lösung:

Nach ausgefallener #Klimaanlage im Zug: "...Mein Name ist Michael, und ich leite heute den Aufguss!" ( @Oviban ) #Bahn #Ansage #Klimaanlage

"Denken Sie an Pinguine! Dann ist die kaputte Klimaanlage nicht so schlimm." ( @cookikruemel ) #Bahn #Ansage #Klimaanlage

Nicht nur Marc Krüger hat zum Thema Klimaanlage kaputt was zu sagen, auch andere Twitter-Nutzer machen mit. Jean Dundee war zum Beispiel in einem Zug, in dem ein Abteil komplett abgesperrt war: