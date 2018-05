Labrador-Dame Ellie hat den Passagieren am Flughafen von Tampa die Wartezeit versüßt – die Hündin brachte am Gate acht Welpen zur Welt, Sanitäter und eine Krankenschwester halfen bei der Geburt.

Hündin Ellie brachte mit Unterstützung der Feuerwehrsanitäter am Flughafen von Tampa acht Welpen zur Welt.

Eigentlich wollte Diane Van Atter mit ihren beiden Hunden von Tampa zurück nach Philadelphia fliegen. Während sie am Gate warteten, brachte die zweijährige Hündin Ellie ihren Nachwuchs zur Welt. Ein kleiner Labrador nach dem nächsten erblickte das Licht der Welt am Flughafen, das Ergebnis nach drei Stunden: sieben Jungs und ein Mädchen.

Feuerwehrsanitäter und Krankenschwester als Geburtshelfer

So eine Geburt am Flughafen bleibt natürlich nicht lange unentdeckt. Etliche Passagiere beobachteten Ellie und posteten Fotos auf Twitter sowie Instagram. Zudem kamen auch eine Krankenschwester und Sanitäter der örtlichen Feuerwehr, die am Flughafen stationiert ist, zu Hilfe und unterstützten die Labrador-Dame, berichtet die „Tampa Bay Times“.