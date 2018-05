Bei der Buchung einer Reise müssen Urlauber künftig auf einiges achten. Denn am 1. Juli tritt das neue Pauschalreiserecht in Kraft. Welche Vor- und Nachteile das hat, erklärt der reisereporter.

Diese Urlauber sollen besser abgesichert sein, etwa bei der Insolvenz eines Anbieters. Daher gilt ab dem 1. Juli ein neues Reiserecht in Deutschland – die EU-Pauschalreiserichtlinie tritt dann auch hier in Kraft.

1. Die verbundene Reiseleistung

2. Wenn die Reise teuer wird

Ein Nachteil für den Urlauber. Aber: „Ein zumindest theoretischer Vorteil ist, dass Veranstalter auch Preissenkungen an den Kunden weitergeben müssen, etwa wenn das Kerosin billiger wird. Allerdings muss der Urlauber hier aktiv nachfragen“, so Degott.

3. Mehr Zeit für eine Mängelanzeige

Stand heute: Urlauber können maximal bis einen Monat nach der Reise Mängel anzeigen, um Geld vom Veranstalter zurückzubekommen.

Das ändert sich zum 1. Juli: Diese Ein-Monats-Frist fällt weg, künftig ist das Anzeigen von Mängeln bis zu zwei Jahre nach der Reise möglich.

Das sei augenscheinlich positiv, weil sich der Urlauber nicht so beeilen müsse, so Degott. Aber: „Auf der anderen Seite müssen Urlauber, wenn ein Fall vor Gericht landet, die Mängel im Detail erklären. Ein ‚Es war schmutzig‘ reicht nicht aus. Und wer weiß nach zwei Jahren noch, in welcher Fuge wie viel Schimmel war?“ Noch wichtiger als bisher ist also: Mängel direkt detailliert vor Ort dokumentieren.