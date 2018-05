Giftquallen-Alarm auf Mallorca: Bald Badeverbot?

Quallenalarm kurz vor Beginn der Sommer-Hochsaison auf Mallorca: Vor der Küste von Palma wurde in der Nähe des beliebten Strandes Ciudad Jardin eine der hochgiftigen Portugiesischen Galeere gefunden.

Nachdem am Wochenende bereits an der spanischen Küste Costa Alicante auf Dutzenden Kilometern Badeverbot herrschte, weil es dort eine Invasion der Portugiesischen Galeere gab, ist nun erstmals auch eine der hochgiftigen Quallen an der Küste von Mallorca gefunden worden.

Die Überreste eines toten Exemplars der Portugiesischen Galeere sind an die Küste von Palmas Viertel Molinar gespült worden. Entdeckt wurde es in der Nähe de Pyramide „Obelisk mit der Windrose”, wenig entfernt davon befinden sich der beliebte Strand von Ciudad Jardin sowie das Viertel Portitxol. Das teilte der Rettungsdienst 112 heute auf Twitter mit und bat die Badegäste um höchste Vorsicht.