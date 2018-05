Amsterdam: Schluss mit Airbnb und Bootstouren?

Touristen wird das Urlaubsleben schwer gemacht: In Amsterdam könnten bald neue Regelungen für Unterkünfte, Fahrradtaxis und Ausflugsboote gelten. Was das für deinen Trip bedeutet, erfährst du hier.

Urlauber nehmen Amsterdam ein: Der Tourismus soll in Zukunft strenger geregelt werden. (Symbolfoto)

Sollten die neuen Regelungen in Kraft treten, dürften Eigentümer ihre Wohnungen im Stadtgebiet von Amsterdam maximal 30 Tage im Jahr an Urlauber vermieten. Im Zentrum soll die Vermietung sogar komplett verboten werden. Das geht aus den Unterlagen der Stadtregierung hervor, die der niederländische Journalist Ronald Oolsthorn auf Twitter postete.

Damit nicht genug: Auch die beliebten Bootstouren auf den schmalen Kanälen der Stadt sollen reguliert werden, um den Verkehr auf dem Wasser zu beruhigen. Deshalb planen die Parteien, sämtliche Anlegestellen für die Rundfahrtboote aus dem Zentrum zu verbannen und in die äußeren Bezirke zu verlegen.

Außerdem sollen Fahrradtaxis, schwimmende Whirlpools und Segways so weit wie möglich aus dem Stadtbild verschwinden. Reisebusse dürfen laut den jüngsten Vorschlägen in Zukunft die Ringautobahn (A10) nicht mehr befahren. Auch mit dieser weitreichenden Maßnahme könnte die Lebensqualität der Amsterdamer gesteigert und ein zu hoher Touristenandrang reguliert werden.

Fahrradtaxis sollen in Zukunft so weit wie möglich aus dem Zentrum Amsterdams verschwinden. Foto: imago/Lindenthaler

Was bedeutet das für deinen Amsterdam-Urlaub?

Sollten alle Vorschläge vom Stadtrat in Kraft treten, musst du dich bei deinem nächsten Amsterdam-Urlaub auf einige Einschränkungen einstellen.

Konkret bedeutete es, dass die Zimmersuche erschwert würde. Außerdem könntest du nicht mehr im Stadtkern in eines der Boote für Rundfahrten einsteigen, sondern müsstest weitere Wege in Kauf nehmen. Wahrscheinlich musst du generell einfach mehr laufen: denn auch die Zahl der Fahrradtaxis in Amsterdams Zentrum soll ja reguliert werden.