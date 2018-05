Vulkan-Ausbruch auf Hawaii: Urlauber im Selfie-Wahn

Für andere bedeutet der Ausbruch eine perfekte Gelegenheit für spektakuläre Selfies. Im Umkreis des Vulkans stehen immer wieder Autos an den Straßenrändern, die Fahrer halten für einen Schnappschuss an. Dabei scheinen die Fotografen kaum an die möglichen Gefahren zu denken, die in der Luft und unter der Erde lauern.

Mittlerweile sind 20 Risse in der Erdoberfläche entstanden, in denen immer wieder Lava fließt. Zudem treten Gase aus diesen Rissen aus, die gesundheitsgefährdend sind und besonders bei Asthmatikern schnell für Atemnot sorgen können. Zudem ist die Luft, je nach Windrichtung, voller Asche – ein weiterer Reiz der Atemwege.

Ob die Selfie-Touristen sich der Bedrohung bewusst sind, ist fraglich. Allerdings sind die Highways in unmittelbarer Nähe des Vulkans längst gesperrt und die Behörden sorgen dafür, dass niemand in die ausgewiesene Gefahrenzone kommt. Trotzdem könnten weitere, unvorhersehbare Risse in Gebieten entstehen, die noch nicht abgesperrt sind.

Ist der Hawaii-Urlaub jetzt gelaufen?

Hast du einen Hawaii-Urlaub geplant und denkst daran, dass er glaufen ist? Ist er nicht. Natürlich haben Asche, Risse und Giftgase starke Einwirkungen auf die Einwohner des südlichen Bezirks Puna, einige haben sogar ihre Häuser verloren. Todesfälle und Schwerverletzte gab es bisher aber nicht, berichtet die „New York Times“.

Wenn du dir die Landkarte von Hawaii anguckst, siehst du schnell, dass der Vulkan im Süd-Osten von Big Island liegt, der größten hawaiianischen Insel. Der Bereich um den Vulkan, bis zur Küste, gilt als generelle Gefahrenzone, die Risse im Boden und die Lavaflüsse befinden sich aber nur im äußersten Süd-Osten der Insel.

Foto: Hawaii County (Screenshot) Big Island: Die Nadel markiert den Vulkan Kilauea, die bunten Dreiecke ganz im Osten der Insel zeigen die gefährlichen Risse und Lavaströme.

Der gefährliche Bereich betreffe insgesamt rund 26 Quadratkilometer, sagt Ross Birch, Leiter des hawaiianischen Touristenbüros im Interview mit der „New York Times“.

Zum Vergleich: Big Island hat eine Gesamtfläche von rund 10.400 Quadratkilometern, der betroffene Bereich ist also verschwindend klein.

Außerdem darfst du nicht vergessen, dass Hawaii insgesamt aus acht Hauptinseln besteht – genügend Ausweichmöglichkeiten also. Du kannst dich also auch weiterhin ohne Probleme an den hawaiianischen Stränden rekeln, dich in die kraftvollen Wellen stürzen und die Inseln erkunden.

Nur den kleinen Flecken im Süd-Osten von Big Island solltest du momentan meiden.