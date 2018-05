„reisereporter 2018“-Tagebuch: Olá Lissabon!

Carina und Edu sind in Lissabon angekommen!

Carina (23) und Eduardo (26) sind gerade erst aus Sri Lanka zurückgekehrt, schon geht es für die beiden weiter nach Lissabon . Das Reisepaket 1 , das die Gewinner für das beste Jahr ihres Lebens auswählten, führt unsere „reisereporter 2018“ zu den „ reisereporter Top Places “. Bis Sonntag sind Carina und Edu in der portugiesischen Hauptstadt unterwegs.

„reisereporter 2018“-Tagebuch aus Lissabon

Tag 1: Überraschend entspannt

Heute ging es endlich wieder los! Wir haben unsere zweite Reise als „reisereporter 2018“ gestartet, die uns nach Lissabon führt, in die wunderschöne Hauptstadt Portugals. Nachdem die Reise nach Sri Lanka für uns eine Reise ins Ungewisse war, war es dieses Mal viel entspannter, weil wir schon ein Mal in Lissabon waren. Wir waren damals aber nur für einen Tag hier und deshalb sind wir nun super glücklich, dieses Mal mehr Zeit zu haben, um alles zu erkunden! Nach Lissabon kann man wohl auch fünf oder auch zehn Mal fliegen und es würde sich jedes Mal wieder lohnen!

Heute Morgen sind wir erstmal mit dem Zug nach Berlin gefahren und dann direkt nach Lissabon. Um zum Hotel zu kommen, haben wir einen Bus genommen. Wir waren die einzigen! Wir hatten wirklich damit gerechnet, dass er üerfüllt ist, weil dieses Wochenende ja der Eurovision Song Contest in Lissabon ist. So wurden wir positiv überrascht, bis jetzt ist alles noch recht entspannt hier.

Auf dem Weg zum Restaurant gab es so viel zu gucken und hören! Foto: Menzel

Nachdem wir uns dann kurz im Hotel frisch gemacht haben, welches übrigens wunderschön ist, haben wir uns auf dem Weg zum Restaurant „Casa da India“ gemacht, wo es sehr traditionelles Essen geben sollte. Auf dem Weg dahin wurden wir immer wieder von tollen Sachen aufgehalten, wie leckere Bäckereien mit süßen Gebäcken (Ja, wir haben die Nachspeise vor dem richtigen Essen gegessen...), supertolle Musiker und wunderschön hergerichtete Boutiquen und Bücherläden.

Im Restaurant selbst gab es eine seeehr lange Schlange. „Oh man, das Essen muss hier wohl wirklich gut sein!“, dachten wir uns dabei und blieben also stehen. Und es hat sich wirklich gelohnt! Wir haben Bacalhau und Tintenfisch gegessen, was ausgesprochen gut geschmeckt hat. Bacalhau ist das Nationalgericht Portugals und die Portugiesen kennen ungefähr 1.000 Arten der Zubereitung in allen möglichen Kombinationen. Im Restaurant haben wir schnell Anschluss gefunden, weil man sehr eng zusammensitzt, so wie sich das in Portugal gehört. Es war laut, ein wenig chaotisch und total gesellig zugleich.

Im Restaurant „Casa da India“ gab es leckeres Essen. Foto: Menzel

Übrigens, der Name des Ladens hat einen geschichtlichen Hintergrund: Portugal hatte rund 200 Jahre lang eine Kolonie in Indien namens Portugiesisch-Indien.

Obrigada Lisboa für diesen tollen Beginn!