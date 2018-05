So sitzt du im Flieger nicht neben einem Baby

Anzeige

Allein die Vorstellung ist eine Zerreißprobe für die Nerven: Auf einem Flug in die USA brüllte ein Kleinkind ganze acht Stunden lang durch. In einer Umfrage unter diesem Artikel haben wir unsere Leser gefragt, ob sie für einen kinderfreien Langstreckenflug tiefer in die Tasche greifen würden.

Diese Frage scheint euch wirklich zu spalten: 52 Prozent sehen dafür keinen Anlass, 24 Prozent fnden die Idee nicht schlecht und 24 Prozent geben an, für so ein Angebot mehr Geld zahlen zu wollen.

Noch gibt es diese Möglichkeit nicht. Ein paar Tricks, mit denen die Wahrscheinlichkeit, neben Babys sitzen zu müssen, minimierst, dafür schon. Vielflieger und Flugbegleiter verraten, was du tun kannst:

Minimiere die Lärmbelästigung

Buch einen Sitzplatz, der so weit von den Trennwänden in der Flugzeugkabine entfernt ist wie möglich. Denn an diesen „Bulkheads“ oder Schotten befinden sich in den meisten Flugzeugen die einzigen Vorrichtungen, mit denen Eltern sicher einen Sitz für Babys befestigen können.

Hier seien die Chancen, neben einem Kleinkind zu sitzen, das weniger als ein Jahr alt ist, also besonders hoch. Das berichtet eine erfahrene Stewardess auf der Hoteltester-Plattform „Oyster“.