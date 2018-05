Indonesien-Rundreise: Das Land der tausend Inseln

Bali – Tradition trifft Tourismus

Stopp 1: Canggu

Canggu ist ein ehemaliges Fischerdörfchen, das sich langsam, aber sicher zum neuen Hotspot auf Bali entwickelt hat. Hier treffen sich Surfer, Hipster und Yogis, und die entspannte Atmosphäre wird es dir leicht machen, so richtig im Urlaub anzukommen.

Hier hast du die Wahl zwischen westlichem und traditionellem Essen, zahlreichen Unterkünften für jedes Budget und die einzige Sorge ist eigentlich, in welcher der vielen Beach-Bars man nun den Sonnenuntergang genießen soll.

reisereporter-Tipp: Immer mittwochs steigt die wöchentliche Party in der beliebten Bar Old Man’s; wenn du lange genug durchhältst, kannst du ab Mitternacht zur Afterhour in der Sandsbar barfuß am Strand die Nacht durchtanzen.

Auf Canggu herrscht entspannte Amtosphäre. Foto: Leo Bartsch

Stopp 2: Ubud

Ubud ist das kulturelle Zentrum Balis und sollte definitiv ein Stopp auf deiner Reise sein. Zwischen Reisfeldern im Inselkern gelegen, findest du hier etwas mehr Ruhe und kannst den Spirit von Bali spüren. Nicht erst seit dem Filmerfolg von „Eat, Pray, Love“ zieht es Künstler und spirituelle Menschen aus aller Welt nach Ubud.

Egal ob du einen traditionellen Kochkurs, einen Spaziergang durch die Reisfelder oder einen Ausflug in den berühmten Monkey Forest machst – langweilig wird dir sicher nicht.

reisereporter-Tipp: Nimm doch eine Yogastunde im berühmten Studio Yogabarn und stimm dich so richtig auf die Magie Indonesiens ein.