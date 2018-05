Anzeige

„Stand-by“ schallt es aus den Lautsprechern in der Flugzeugkabine. Durchsage vom Piloten. Aber – was will er (oder im Falle einer Pilotin: sie) eigentlich damit sagen?

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe solcher Codewörter, die Piloten benutzen, aber kaum ein Passagier versteht. Damit ist jetzt Schluss!

Auf seiner Website „Ask the Pilot“ erklärt Patrick Smith, was die Kürzel und Ausdrücke der Piloten bedeuten. Stand-by beispielsweise steht für „Bitte warten“. Das sagen Piloten normalerweise durch, wenn sie zu beschäftigt sind, um Nachrichten entgegenzunehmen.

Das bedeuten die Flugzeugdurchsagen von Piloten und Crew