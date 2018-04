Baden verboten: Neuseeland hat ein Kuh-Problem

Baden verboten: Solche Warnschilder finden sich inzwischen an etlichen Flüssen und Seen in Neuseeland.

„Warnung. Dieses Wasser ist kontaminiert.“ Solche Warnhinweise finden sich seit Monaten immer häufiger an den Seen und Flüssen in Neuseeland. Das Land, das eigentlich ein so grünes, naturnahes Image hat, kämpft mit der Wasserverschmutzung. Schuld daran: die riesigen Kuh-Herden!

Badeseen und Flüsse in Neuseeland gesperrt

Wenn du auf deinem Trip durch Neuseeland in das klare Wasser springen möchtest, solltest du vorher auf Warnschilder am Ufer der Flüsse und Seen achten, denn immer mehr Gewässer sind wegen Gesundheitsrisiken gesperrt.

Die neuseeländische Regierung hat dazu eine Karte veröffentlicht, die dir genau zeigt, wo das Baden unbedenklich ist und wo du deine Badehose besser im Rucksack lassen solltest:

Foto: mfe.govt.nz (Screenshot) Die Übersicht zeigt: Etliche Flüsse in Neuseeland sind verunreinigt.

Sie wurde zuletzt Ende 2017 aktualisiert. Besonders stark betroffen waren zu dem Zeitpunkt die Regionen im Süden der Südinsel und der Norden der Nordinsel. Generell zeigt die Nordinsel viele rote Stellen auf der Karte, die für besonders schlechte Wasserqualität stehen. Rund um Christchurch gibt es ebenfalls nur noch wenige Flüsse, die unbedenklichen Badespaß garantieren.