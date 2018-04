Bist du in der Pubertät schon mal ausgebüxt? Okay, das ist gar nicht so abwegig. Diese Aktion eines Zwölfjährigen allerdings schon: Er fliegt nach einem Streit mit Mama kurzerhand alleine nach Bali.

Es gehört schon eine ordentliche Portion Mumm dazu, als zwölfjähriger Junge ohne seine Eltern nach Bali zu fliegen. Auch, wenn das von Australien eine kürzere Reise ist als aus Deutschland. Die ganze Aktion aber ohne das Wissen der Eltern zu starten und heimlich mit deren Kreditkarten zu bezahlen, ist noch mal eine ganz andere Hausnummer.

Tatsächlich passiert ist diese Geschichte in Sydney. Nach einem Streit mit seiner Mutter verabschiedete sich der Junge in Richtung Schule. Nur, dass er stattdessen mit seinem Scooter zum Bahnhof rollterte, den Zug zum Flughafen nahm, sich selbst eincheckte, durch die Sicherheitskontrolle kam und mit einem Zwischenstopp in Perth nach Bali flog. Dort buchte er sich im Hotel ein und durfte sogar ohne Eltern einchecken, weil er an der Rezeption erzählte, seine Schwester komme bald nach.

Wie konnte es so weit kommen? Der Junge, dessen Name in den Medien nicht genannt wird, stibitzte die Familien-Kreditkarte. Dann informierte er sich und fand heraus, dass er bei mehreren australischen Airlines alleine mitfliegen darf, ohne eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern bei sich tragen zu müssen. Er brauchte nur seinen Schülerausweis und den Reisepass.

Auf Nachfrage des australischen Newsportals „9news“ äußerte sich die Airline Jetstar, mit der der Junge flog, zu den Vorfällen. Sie hätten mittlerweile die Änderungen dieser Regelungen in die Wege geleitet, sodass auch Kinder über zwölf nicht so einfach ohne Begleitung fliegen dürfen.