Ranking: Die besten Städtetrips in Europa für 2018

Schon eine Idee, wohin der nächste Städtetrip gehen soll? Nein? Dann ist das Ranking der beliebtesten europäischen Städte für Touristen vielleicht genau die Inspiration, die dir fehlt. Hier findest du ein paar Städte, die du bestimmt noch nicht auf dem Schirm hattest.

Die Idee des Rankings, das vom Portal „Travelcircus“ zusammengestellt wurde: die Städte finden, die Reisenden am meisten bieten, aber nicht völlig überlaufen sind. Dafür wurden insgesamt zehn Kategorien, wie der Instagram-, der Wohlfühl- oder der Natur-Faktor, miteinander verglichen und mit maximal zehn Punkten belohnt. Die Höchstpunktzahl, die eine Stadt erreichen kann, liegt also bei 100.

Die Ergebnisse wurden auf die Übernachtungsgäste der jeweiligen Stadt pro Jahr runtergerechnet und ins Verhältnis gesetzt. Somit besteht Chancengleichheit zwischen Metropolen wie Barcelona und Underdogs wie Bratislava. Diese Begegnungen auf Augenhöhe haben zur Folge, dass Paris, Berlin und London nicht einmal unter den Top 35 sind.

Überraschender Sieger: Kiew

Der Sieger ist… Kiew! Die Hauptstadt der Ukraine stand wahrscheinlich nicht auf deiner Bucket-List, aber sie erzielt bei Kultur, Natur und Wellness die volle Punktzahl im Ranking. Insgesamt hat Kiew einen Score von 75,64 von 100 Punkten. Schlechter bewertet wurden der Wohlfühl- und der Sightseeing-Faktor.

Kiew landet mit 75,64 Punkten auf Platz 1 des Rankings. Foto: Travelcircus

Die Highlights der Stadt sind das Höhlenkloster, dessen goldene Kuppeln du schon von Weitem siehst und das mit seinen Katakomben und Goldschätzen eines der interessantesten Bauwerke der Gegenwart ist.

Naturliebhaber kommen in Kiew auch nicht zu kurz: Die Stadt ist rund um den Fluss Dnepr gebaut, der riesige Grünflächen und idyllische Badeorte entstehen lässt.

Die Top 10: Italien sahnt ordentlich ab

Rom und Mailand sind Klassiker für Städtetrips. Aber Italien hat noch viel mehr zu bieten. Ganze fünf italienische Städte haben es in die Top 10 des Rankings geschafft: Neapel (Platz 2), Palermo (Platz 3), Genua (Platz 4), Verona (Platz 8) und Bologna (Platz 9).

Italienisches Flair in der Altstadt von Neapel. Foto: imago/Kickner

Diese Metropolen schneiden besonders beim Gourmet- und Geheimtipp-Faktor gut ab. Vom Vulkan Vesuv bei Neapel bis zu den mittelalterlichen Bauten von Bologna – „La Dolce Vita“ steht hoch im Kurs und ist nicht nur in der Hauptstadt des stiefelförmigen Landes zu finden.

Die weiteren Plätze der Top 10: Aarhus in Dänemark belegt Platz 5 und punktet vor allem in Sachen Geheimtipp (Faktor 9,55) genauso wie Bratislava in der Slowakei auf Platz 6 (8,64), Belgrad in Serbien auf Platz 7 (9,73) und Rotterdam auf Platz 10 (9,36).