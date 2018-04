Verdi hat für morgen Warnstreiks an vier Flughäfen in Deutschland angekündigt: Frankfurt, München, Bremen und Köln-Bonn. Jetzt reagiert die größte deutsche Airline.

Bundesweit wird morgen gestreikt, auch an großen deutschen Airports will die Gewerkschaft Verdi Druck machen. Sie fordert die Bodenverkehrsdienste, die Betreuungsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr an den Flughäfen München, Frankfurt, Köln/Bonn und Bremen dazu auf, am 10. April zwischen 5 und 18 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Am frühen Nachmittag reagierte die Lufthansa: Wegen des Verdi-Streiks streicht die Airline 800 Flüge! Betroffen davon seien rund 90.000 Fluggäste, teilte das Unternehmen mit. Geplant waren für morgen eigentlich 1.600 Flüge, davon 58 Langstreckenverbindungen.

Lufthansa: Passagiere können kostenlos umbuchen

Die Airline bittet ihre Fluggäste, sich vor Reiseantritt über den Flugstatus zu informieren. Sie können sich automatisch via Facebook oder Twitter über Statusänderungen ihres Fluges informieren lassen. Der Ersatzflugplan wird auf der Lufthansa-Seite veröffentlicht.

Unabhängig davon, ob ihr Flug annulliert wurde, können alle Passagiere der Lufthansa Group (Ausnahme: Flüge, die von Swiss durchgeführt werden), die für morgen, 10. April, einen Flug von oder über Frankfurt und München gebucht hatten, diesen kostenlos auf einen Flug innerhalb der nächsten sieben Tage umbuchen.

Warnstreiks an vier Flughäfen: Hier gibt’s Infos

An den vier von den Warnstreiks betroffenen Flughäfen in Deutschland wird morgen mit deutlichen Einschränkungen gerechnet.

Am Flughafen Frankfurt sind „insbesondere sind die Sicherheitskontrollstellen zum Abfluggate A und Z im Terminal 1 geschlossen“, teilt der Airport mit. „Somit besteht für Passagiere, die in Frankfurt mit Abfluggate A oder Z einchecken, KEIN Zugang zu diesem Bereich, diese Passagiere werden ihre Flüge nicht erreichen.“

Informationen rund um den Abflug erhalten Flugreisende auf den Webseiten ihrer Fluggesellschaft oder unter der Service-Nummer 01806/3724636 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz), über die Webseite des Flughafens und über die „Frankfurt Airport App“.

Am Münchner Airport wurden ganztätige umfassende Streikmaßnahmen angekündigt. Auf der Website des Flughafens heißt es: „Aufgrund dieser Maßnahmen wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen.“ Den aktuellen Status ihres Fluges können Passagiere dem Flugplan entnehmen.

Der Flughafen Köln/Bonn hat eine Telefon-Hotline eingerichtet, diese ist heute zwischen 16 und 19 Uhr sowie morgen ab 6 Uhr unter der Nummer 02203/404000 für die Passagiere zu erreichen. Weitere Infos zu den Abflügen und Ankünften gibt's auf der Webseite des Flughafens.

Der Flughafen Bremen hat ebenfalls Informationen auf seiner Webseite zusammengestellt.