Die gute Nachricht vorweg: Deutschland hat nicht mehr den schlechtesten Airport der Welt. Während Berlin-Schönefeld 2017 noch die Negativliste anführte, wird er in diesem Jahr vom Flughafen Casablanca in Marokko abgelöst.

In den Top 5 der schlechten Airpoirts der Welt ist Berlin-Schönefeld aber trotzdem weiter vertreten, 2018 auf Platz vier. Und auch der zweite Berliner Flughafen, Tegel, schnitt schlecht ab, er landet in dem Ranking des Portals „eDreams“ auf Platz drei. Die weiteren Flughäfen in dem Negativranking liegen ebenfalls in Europa: Rom-Ciampino (Platz zwei) und London-Luton (Platz fünf).

Für die Übersicht wurden mehr als 50.000 Fragebögen ausgewertet, in denen Fluggäste im vergangenen Jahr die Sicherheitskontrollen, die Sauberkeit und Hygiene, den Service, das Angebot an Restaurants, die Shoppingmöglichkeiten und die Wartebereiche bewerteten.

Das sind die besten Flughäfen der Welt

Das Ranking zeigt auch die andere Seite: Die Liste der Top 10 der besten Flughäfen führt Singapur an. Besonders gute Bewertungen erhielt der Changi-Airport in den Bereichen Restaurants, Einkaufen und Wartebereich. Langweilig wird den Fluggästen dort definitiv nicht. Es gibt Kinos, Schwimmbecken und die weltgrößte Rutsche in einem Flughafen.

Der Vorjahressieger, den Helsinki-Vantaa Airport in Finnland, hat es nicht mehr in die Top 10 geschafft. Überhaupt befinden sich nur drei Flughäfen aus dem Vorjahr auch in dem aktuellen Ranking wieder unter den besten. Neben Zürich sind das noch München und Frankfurt. Insgesamt sind die deutschen Flughäfen stark vertreten und nehmen die Plätze fünf bis sieben ein – aktuell hinzugekommen ist der Flughafen Düsseldorf.

Die Top 10 der besten Airports in der Übersicht

Plazierung Flughafen Platz 1 Flughafen Singapur (SIN) Platz 2 Flughafen Zürich (ZRH) Platz 3 Flughafen Istanbul-Atatürk (IST) Platz 4 Flughafen Kopenhagen (CPH) Platz 5 Flughafen München (MUC) Platz 6 Flughafen Düsseldorf (DUS) Platz 7 Flughafen Frankfurt (FRA) Platz 8 Flughafen Madrid (MAD) Platz 9 Flughafen Rom-Fiumicino (FCO) Platz 10 Flughafen London Heathrow (LHR)

Die Top 5 der schlechtesten Airports in der Übersicht