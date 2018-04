Nacktbaden in Irland? Bis 2017 war das noch per Gesetz verboten. Doch jetzt bekommt das Land seinen ersten FKK-Strand. Für Irlands Naturisten ist das ein „Meilenstein“.

„Hier könnten Sie nackte Badegäste sehen“ – so oder so ähnlich könnte der Hinweis auf dem Schild lauten, das noch im April an einem Strand südlich von Dublin angebracht werden soll. „Hawk Cliff“ in der Stadt Dalkey wird der erste FKK-Strand in Irland.

Zwar habe es nackt badende Menschen in dem Land gegeben, solange er denken könne, sagt Pat Gallagher, Chef der „Irish Naturist Association“ (INA). Aber: Sie begingen damit bis im Jahr 2017 (!) noch offiziell eine Straftat.

Das „Town Improvement (Ireland)“-Gesetz aus dem Jahr 1854 verbot das Nacktsein in der Öffentlichkeit. Die Gemeinden vor Ort durften auch keine FKK-Gebiete ausweisen. Das ist erst seit der Änderung im Strafgesetzbuch (Sexual Offenses Act) aus dem vergangenen Jahr möglich.

Seither ist öffentliche Nacktheit nur noch dann eine Straftat, wenn jemand damit beabsichtigt, „Angst, Bedrängnis oder Beunruhigung“ zu verursachen, öffentlich Sex hat oder sich selbst befriedigt.

Erstes FKK-Schild ist „ein Meilenstein für Irland“

Als Folge der Gesetzesänderung kommt jetzt das erste FKK-Hinweisschild. Und das sei „ein Meilenstein für Irland“, sagt der Chef der „Irish Naturist Association“ (INA) Pat Gallagher der irischen „Sun“. „Jedes andere Land in Europa hat diese Hinweise bereits.“

Am ersten FKK-freundlichen-Strand Irlands seien aber weiter auch bekleidete Schwimmer willkommen, so Gallagher. „Wir haben die lokalen Behörden nie darum gebeten, dass bestimmte Gebiete ausschließlich für Naturisten freigegeben werden. Wir haben immer den Ausdruck ‚Kleidung optional’ verwendet.“ Es gehe der INA nur darum, bekleidete Gäste „zu warnen“, damit sie sich auf nackte Menschen einstellen können.

Denn: „Wir wollen niemanden beleidigen. Wir wollen einfach dahin gehen, in der Sonne liegen, ins Wasser laufen, schwimmen gehen... Und wir wollen dabei nichts tragen, das ist alles.“

In Irland gibt's 23 inoffizielle FKK-Strände

Nach Angaben der INA gibt's es an der felsigen irischen Küste insgesamt 23 (noch) inoffizielle FKK-Strände. Die Naturisten-Organisation sei mit mehreren lokalen Behörden im Gespräch, um Nacktbadern künftig auch dort offiziell grünes Licht geben zu können.

Gallagher glaubt, dass die Beschilderung zu einem Nackttouristen-Boom führen könnte: „Andere Föderationen könnten ihren Mitgliedern empfehlen, nach Irland zu kommen, vorausgesetzt, es gibt Gebiete, die sie für sicher halten und die dieselben Gesetze wie ihre eigenen Länder anwenden.“