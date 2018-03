Schreck auf Safari: Gepard springt in Touristen-Jeep

Jetzt nur nicht bewegen... Ein Gepard sorgte bei Urlaubern in Tansania für einen gehörigen Schrecken: Während einer Safaritour durch den Serengeti-Nationalpark sprang das Raubtier plötzlich in ihr Auto. Die Touristen filmten das Ausnahmeerlebnis.

Schockmoment: Der Gepard ist in das Safariauto zu Britton Hayes gesprungen.

Auf einer Safari wollen Urlauber wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und ihnen so nah wie möglich kommen. Aber so nah?!

Peter Heistein und sein Stiefsohn Britton Hayes werden diese Safari wohl nie vergessen. Im Serengeti-Nationalpark in Tansania beobachteten die amerikanischen Urlauber Geparden bei ihrer Mittagspause. Drei von ihnen wurden offenbar neugierig und näherten sich der Gruppe. Und eins der Raubtiere sprang sogar in den Jeep!

Ein Gepard springt in den Jeep, einer auf die Motorhaube

Der Gepard schnüffelte an den Sitzen und sah sich im Auto um. „Ein anderer sprang auf die Motorhaube und starrte uns durch die Windschutzscheibe an“, schreibt Peter auf seinem Instagram-Account.

Der Tourguide habe den beiden empfohlen, keinen Augenkontakt zu dem Tier aufzunehmen, berichtete Britton später dem amerikanischen Radiosender „komonews“. „Er sorgte dafür, dass ich ruhig blieb und das Tier so merkte, dass es mir vertrauen konnte.“ Stiefpapa Peter hielt den Moment im Video fest: