Auf diesem Sitzplatz im Flugzeug wirst du krank

Die Luft ist trocken, die Lüftung zieht und von den Dutzenden Menschen an Bord hustet oder schnieft mindestens einer. Und der sitzt, Murphys Gesetz sei Dank, vermutlich ausgerechnet neben dir. Dazu kommen jede Menge Keimschleudern – die größte ist der Klapptisch vor dir. Kein Wunder, wenn sich schon kurze Zeit nach der Ankufnt am Urlaubsort auch bei dir ein Kratzen im Hals bemerkbar macht.

Ob du dich mit einer Krankheit infizierst oder nicht, hängt auch wesentlich vom Sitzplatz ab. Das haben US-Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Die aktuelle Studie zeigt: Wer auf einem Fensterplatz sitzt und während des Fluges nicht aufsteht, hat die besten Chancen, nicht krank zu werden.

Pech hingegen haben Passagiere am Gang: Sie müssen häufig aufstehen und haben mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Person in der Nähe sitzen oder stehen, die Viren oder Bakterien mit sich herumschleppt.

Kranke Flugbegleiter sind ein Risikofaktor

Das Team der Emory University in Atlanta untersuchte auf insgesamt zehn Flügen (Dauer: zwischen drei und fünf Stunden) Oberflächen und Luft in den Kabinen auf Viren. Zudem beobachteten die Wissenschaftler, wie Flugbegleiter und Passagiere miteinander in Kontakt kommen.