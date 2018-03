Wer in den Osterferien nach Tunesien, Ägypten oder in die Türkei reist, setzt sich erhöhter Terror-Gefahr aus. Ein Terrorismus-Experte erklärt, wie unsicher es tatsächlich ist und worauf Urlauber achten sollten.

Sie gehören zu den Trend-Reisezielen 2018 – gleichzeitig besteht in Tunesien, Ägypten und der Türkei erhöhte Terror-Gefahr. In Ägypten und Tunesien warnt das Auswärtige Amt vor Anschlägen und Entführungen. In der Türkei seien vor allem die Regionen Hatay, Kilis und Gaziantep nahe der syrischen Grenze betroffen, die seit dem 20. Januar 2018 mehrfach unter Raketenbeschuss standen.

In allen drei Ländern gilt der Ausnahmezustand – für Ägypten hat das Auswärtige Amt eine Teilreisewarnung ausgesprochen, für Tunesien und die Türkei gibt es ausführliche Sicherheitshinweise.

Gerade während der Osterfeiertage sei rund um Klöster und Kirchen Vorsicht geboten, schreibt Terrorismus-Experte Florian Pfeil beim „Murmann Verlag“, dem Herausgeber seines Buches „Terrorismus – wie wir uns schützen können“.

Osterurlaub: Wie hoch ist die Gefahr von Terror-Anschlägen?

Ägypten

In Ägypten ist die Bedrohung am größten, sagt der Experte. Die meisten Anschläge gebe es aber im Norden der Sinai-Halbinsel. Deshalb gilt: Je weiter südlich du deinen Urlaub verbringst, desto sicherer ist es. Außerdem solltest du dich während der Osterzeit von Klöstern und Kirchen fernhalten. Auch öffentliche Plätze und Sehenswürdigkeiten können Ziele von Terroranschlägen sein.

Das Auswärtige Amt rät Reisenden, Demonstrationen und Menschenansammlungen – insbesondere vor religiösen Stätten, Universitäten und staatlichen Einrichtungen, sowie im Kontext der vom 26. bis 28. März 2018 stattfindenden Wahlen – unbedingt zu meiden.

Tunesien

Die größte Gefahr für Touristen gehe in Tunesien von Anschlägen des IS entlang der Küste aus, sagt Terrorismus-Experte Florian Pfeil. Denn Anschläge auf die Touristenregionen dort würden sich stark auf die lokale Wirtschaft auswirken und das Land destabilisieren.

Das Auswärtige Amt teilt mit, dass tunesische Sicherheitskräfte Touristengebiete verstärkt überwachen. Reisende sollten sich in den Medien über aktuelle Reisehinweise informieren und Menschenansammlungen meiden.

Türkei

In der Türkei bestehe vor allem in den Regionen entlang der syrischen Grenze und in den Großstädten Istanbul und Ankara erhöhte Terrorgefahr, so der Terrorismus-Experte. Besonders gefährdete Orte sind Flughäfen, Sehenswürdigkeiten und öffentliche Plätze.

Das Auswärtige Amt rät dringend von Reisen in die Provinzen Hatay, Kilis und Gaziantep ab. Reisende sollten Menschenansammlungen, auch auf öffentlichen Plätzen und vor touristischen Attraktionen sowie den Aufenthalt nahe Regierungs- und Militäreinrichtungen meiden. Neben der Terror-Gefahr warnt das Auswärtige Amt vor willkürlichen Inhaftierungen.

Allgemeine Tipps zum Schutz vor Terroranschlägen

Diese Tipps hat der Terrorismus-Experte für Reisende, die sich in Ländern mit erhöhter Terror-Gefahr aufhalten: