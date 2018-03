Anzeige

Grün macht Rot Konkurrenz. Dabei geht es nicht um Politik, sondern um den Bahnverkehr. Das Busunternehmen Flixbus wagt nach einer Aufwärmphase mit dem Hipsterzug Locomore und dem HKX nun den großen Schritt und bringt eine eigene Marke auf die Schienen. Mit dem Flixtrain könnte die Bahn einen echten Rivalen bekommen. reisereporterin Andrea ist auf der Jungfernfahrt heute dabei und hält euch hier live auf dem Laufenden, was der Flixtrain so kann.

9 Uhr: Der Flixtrain hat Hamburg-Altona pünktlich um 8.36 Uhr verlassen. 600 Sitzplätze hätte der Flixtrain, 400 Passagiere fahren mit, darunter auch Politiker wie Ex-Bürgermeister Ole von Beust.

Was Zugfahrer vom Flixtrain erwarten können:

Fast so schnell wie der ICE: Zwischen Hamburg und Köln braucht der Flixtrain etwa 4,5 Stunden. Der ICE schafft die Strecke in etwa 4 Stunden.

Günstige Preise: Die Flixtrain-Preise bewegen sich zwischen 9,99 Euro und 29 Euro auf der Strecke Hamburg-Köln. Das Auto- und Verkehrsportal „Stau.info“ hat 16 Hin- und Rückfahrten auf den bereits von Flixtrain bedienten Strecken ausgewertet und festgestellt, dass die Tickets im Schnitt 75 Prozent günstiger waren. Mit den Sparticktes für 19,90 Euro kämpft die Deutsche Bahn schon seit einigen Jahren gegen die Konkurrenz auf der Auobahn und nun auch auf der Schiene.

Vergleichsweise kleines Streckennetz: Vorerst sollen nur zwei Strecken zwischen Hamburg und Köln und zwischen Berlin und Stuttgart befahren werden. Das allerdings fünf- bis sechsmal die Woche, erklärt Flixbus. Ab Sommer soll die Taktung erhöht werden.

WLAN: Internet soll in den Flixtrains „je nach Netzabdeckung verfügbar sein“, so das Unternehmen.

Das Projekt am Anfang, das Potenzial zeige sich aber jetzt schon, sagt Bettina Engert von Flixbus dem reisereporter: „Wir freuen uns schon seit dem Buchungsstart am 6. März über eine enorm große Nachfrage. Innerhalb der ersten 24 Stunden haben wir schon tausende Tickets verkauft.“

Flixbus plant Start in den USA

Go big or go home – das scheint das Motto von Flixbus zu sein, das Unternehmen plant für diesen Sommer den Start in den USA. Dann sollen auch in Kalifornien grüne Busse rollen.