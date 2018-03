„reisereporter 2018“: Reise-Tagebuch aus Sri Lanka

Im „ RIU Hotel Sri Lanka “ in Ahungalla war dann endlich Entspannung angesagt: Strand, Pool – und nicht zu vergessen unsere Luxus-Suite (So heftig! Sowas hatten wir noch niiiie!) machten es uns leicht. Die Bar direkt am Pool ist übrigens unser kleines Highlight... ;-) Morgen geht’s dann früh weiter, weil wir einen besonderen Local gefunden haben, der uns seine Insel zeigen wird.

Am Flughafen in Colombo habe ich dann Edu verloren: Die Sri Lankis hatten ihn aufgehalten, weil er nicht die Papiere seiner Gelbfieber-Impfung dabei hatte. Davon hatte ich aber nichts mitbekommen, weil ich stolz meinen Reisepass-Stempel begutachtet hatte. Nach einer Suchaktion im ganzen Flughafen ist Edu dann aber zum Glück wieder aufgetaucht. Kein Happy End gab es hingegen, als er seinen Rucksack vom Laufband nahm. Der war nämlich kaputt.

Völlig kaputt im Flieger: Gar nicht so einfach, dieses Leben als „reisereporter 2018“. Foto: Menzel

Wir sind soooooo kaputt und glücklich. Es war eine lange Reise nach Sri Lanka, mit vielen aufregenden Erlebnissen und lustigen Begegnungen: Der italienische Flugbegleiter, der in Dubai wohnt, die verrückte Hamburgerin, die mit uns nächstes Jahr nach Sansibar reisen will, die Kolumbianer, die uns einen Hut geschenkt haben – um nur drei davon zu nennen.

Okay, und Edu offensichtlich noch den ein oder anderen Cocktail an der Pool-Bar.

...und Edu zeigte, wie sportlich er ist.

Nach der Ankunft auf Sri Lanka waren deshalb aber die Akkus wieder voll und sie konnten am Strand Spaß haben...

Am Flughafen waren Carina und Edu noch hellwach...

Edu (26) und Carina (23) trafen am Hauptbahnhof in Hannover vor Abreise noch kurz das reisereporter-Maskottchen.

Tag 2: Affen, Garnelen, Zimt und ein Fluss

Was! Ein! Tag! Ich dachte am Morgen eigentlich, dass der Tag nicht besser werden könnte – ich meine: Wann wacht man schon in einer Suite mit Blick aufs Meer auf?! ;-) Aber ohne direkt zu viel zu verraten: Ich wurde eines Besseren belehrt.

Nilantha, ein Local den wir noch vor unserer Reise kontaktiert hatten (weil wir diesen Artikel hier gefunden hatten), sammelte uns um 10 Uhr am Hotel ein. Sein Ziel: Uns sein Land zeigen. Nilantha ist Singalese und kann perfekt deutsch, da er manchmal in Deutschland ist. „Es ist wie meine zweite Heimat“, sagt er.

Und in nur einem Tag hat er es geschafft, dass sich Sri Lanka für uns wie eine zweite Heimat anfühlt. Mit seiner unglaublichen Gastfreundlichkeit hat er uns wunderschöne Orte gezeigt: Zuerst waren wir auf einer Schildkröten-Farm, wo Schildkröten leben, die in der freien Natur nicht mehr überleben könnten.

Edu und Carina mit ihrem Local Nilantha (M.) auf einem Boot, der ihnen sein Sri Lanka zeigt. Foto: Doliwa

Danach sind wir dann zum Balapitiya Madu Ganga gefahren, wo wir eine River-Safari gemacht haben. Aus dem Nichts kam dort plötzlich ein Singalesen mit seinem Boot angefahren und überreichte mir seinem kleinen Affen namens Kiri. Ein toller Moment. Später kamen wir bei einem Fischer vorbei, der sein Mittagessen (Garnelen!) gesucht hat.

Wir sind durch Magroven gefahren, haben tolle Pflanzen gesehen wie Mandel- und Mangobäume. Auf einer kleinen Insel wurde uns gezeigt, wie Zimt hergestellt wird (Wusstest du, dass Sri Lanka einer der größten Zimt-Exporteure ist?) und am Ende landeten wir am wohl besten Imbiss-Stand der Welt – mitten auf dem Fluss werden hier nämlich leckere Kokosnüsse verkauft.

Ach ja, die Teefelder haben wir auf dem Rückweg gesehen – und abends sind wir dann einfach spontan bei Nilantha in seinem Beach-Hotel geblieben. Dort gab es nämlich ein unfassbar gutes Abendessen (Nilantha hat echte Geheimrezepte, die er niemandem verrät).

Nach diesem Tag ist eines sicher: Wir wollen hier bleiben und nicht mehr zurück!

Der zweite Tag im Video:

Schaut euch hier unsere Story vom ganzen Tag an! ✨ Posted by reisereporter 2018 on Samstag, 17. März 2018

Tag 3: Affen, Garnelen, Zimt und ein Fluss

Und wenn man denkt es geht nicht mehr, kommt irgendwo Nilantha her... ;-) Oder anders ausgedrückt: Unser Local ist der Hammer! Auch den heutigen Tag hat er zu einem wahren Highlight werden lassen. Aber der Reihe nach:

Wir haben die Nacht im „Palm Resort“ bei Nilanta verbracht, direkt am Strand. Wow. Um 7 Uhr ging es dann direkt los in den Yala-Nationalpark. Vorher gab es aber noch ein paas Zwischenstopps: Wir waren in Nilanthas Dorf auf einem Markt, wo es frischen Fisch gab – und vor allem soooo viele Menschen. Das habe ich bisher nicht erlebt sowas. Und alle waren einfach super gut gelaunt, unfassbar um die Uhrzeit, haha.

Anfassen erlaubt: Edu hält auf dem lokalen Fischermarkt eine Krabbe in der Hand. Foto: Menzel

Der zweite Stopp war dann in Kogala, wo wir die Fischer beobachtet haben, die auf Holzstämmen fischen. (Das ist ist übrigens DAS Postkarten-Motiv von Sri Lanka!). Danach waren wir traditionell frühstücken: String Hopper (Reismehl-Nudeln), Linsen-Curry, Thunfisch-Curry und Cocos-Sambol.

Das war wirklich besonders für mich, weil ich eine neue Seite von mir kennengelernt habe: Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas morgens hunterkriegen kann – und dann traditionell auch noch mit den Fingern. Aber was soll ich sagen... es war großartig.

Der nächste Zwischenstopp war der Weherahena Tempel in Matara. Für mich persönlich der erste Besuch in einem Tempel. Und er war irgendwie magisch.

Nach einem kleinen Nickerchen kamen wir dann endlich im Nationalpark an. Safari! Und ja, das war ein Abenteuer: Wir sind mit einem Jeep über Stock und Stein durch den Nationalpark gefahren, haben dabei ganz gespannt und aufmerksam Ausschau nach Tieren gehalten und auch einige gesehen (Wasserbüffel, Rehe, Hirsche, Wildschweine, Pfaue und und und!).

Heute war wieder ein unfassbar schöner Tag! Schaut euch hier unseren Lieblingsmoment an, den wir im Nationalpark Yala aufgenommen haben! ✨ wir hatten so Glück! ☺️???????? Posted by reisereporter 2018 on Sonntag, 18. März 2018

Einer der Hauptgründe, warum wir in den Park gefahren sind, war natürlich Elefanten zu sehen – und wir hatten sowas von Glück! Zuerst zwei von weiter hinten und danach haben wir welche ganz versteckt im Wald gesichtet. Also hieß es: Im Jeep am Wegesrand warten und still sein. Es hat funktioniert: Ein Elefant mit zwei Babys überquerte die Straße.

Das ist das leckerste Essen, was ich seit 15 Monaten gegessen habe! Edu über gebackene Garnelen

Kurz vor Schluss gabs dann nochmal Adrenalin. Denn: Es herrschte plötzlich Aufregung, weil ein Leopard entdeckt worden war. (Der dann aber schnell das Weite gesucht hat). Also ging es zurück zu Nilantha, der uns gebackene Garnelen serviert hat. Edu sagte dazu nur: „Das ist das leckerste Essen, was ich seit 15 Monaten gegessen habe.“ Na vielen Dank. Ich dachte er schätzt meine Kochkünste... ;-)