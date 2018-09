Vorsicht, hier wird der Airport-Transfer zur Kostenfalle

An einer Haltestelle in Wien fahren U-Bahn und Schnellbahn. Letztere fährt günstig zum Flughafen Wien-Schwechat.

London in England

Busanbieter wie Megabus , der in Großbritannien zahlreiche Strecken abfährt, bringen Besucher auch von Heathrow in die City. Das kostet ab etwa 10 Euro und dauert zwischen 40 und 80 Minuten. Ähnliches gilt für die Busse ab Stansted.

London -Besucher landen oftmals entweder in Stansted oder Heathrow, wobei Heathrow als der Stadtflughafen bezeichnet wird. Wirklich in der City liegt er trotzdem nicht.

Rom in Italien

Die Ewige Stadt in Italien hat gleich drei Flughäfen. Der Leonardo da Vinci Fiumicino ist der größte von ihnen. Er liegt etwa 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Taxifahrt kostet ungefähr 50 Euro, je nach Ziel. Sie dauert etwas länger als eine halbe Stunde, wobei der Verkehr in Rom zu Stoßzeiten das Ganze deutlich verlängern kann.

Paris in Frankreich

In Paris ist Charles de Gaulle der größte Flughafen. Die Taxifahrt kostet in der Regel mehr als 50 Euro bis ins Stadtzentrum und dauert etwa 45 Minuten. Busse brauchen etwas länger, die Kosten variieren stark – zwischen weniger als 10 Euro und mehr als 20 Euro, je nach Busunternehmen, Haltestelle und Uhrzeit.

Wien in Österreich

Der Wiener Flughafen liegt in Wahrheit in Niederösterreich. Taxifahrten werden von mehreren Anbietern als Pauschalen angeboten, der Preis liegt bei etwa 30 Euro. Die Fahrt dauert je nach Ziel eine halbe Stunde und mehr.

New York in den USA

Um nach New York City zu kommen, kommen gleich mehrere Flughäfen infrage. Die meisten Flieger landen aber am John-F.-Kennedy-Flughafen, der in Queens liegt. Bis nach Manhattan sind es einige Kilometer. Reisende können mit der Bahn fahren, ein Taxi nehmen oder den Bus.

Um die Bahn zu nehmen, geht es zunächst mit dem AirTrain zu einem der zwei Umsteigebahnhöfe, Jamaica Station oder Howard Beach. Die Fahrt kostet 5 US-Dollar. Ab dort können Reisende die normale Subway nehmen, die noch mal 2,75 US-Dollar kostet. Bis Manhattan dauert die Fahrt eine gute Stunde – je nach Endhaltestelle.

Taxifahrten haben in New York ein Kostenlimit von 52 US-Dollar. Allerdings kommen Mautgebühren und weitere Aufschläge in der Rushhour hinzu sowie Trinkgeld. So müssen Reisende mit etwa 70 US-Dollar Gesamtkosten rechnen. Die Fahrt dauert etwas länger als eine halbe Stunde.

Vom Flughafen gibt es einen offiziellen Bustransfer zu drei großen Haltestellen in Manhattan, Grand Central, Port Authority und Bryant Park. Zwar kostet der Bus auch nur 15 US-Dollar, dafür braucht er bis zur Ankunft 90 Minuten.