Jedes Jahr wählt sie sich selbst zur Bürgermeisterin und zahlt Steuern an sich selbst: Elsie Eiler (84) ist die einzige Bewohnerin des ansonsten verlassenen Örtchens Monowi. Ein Einblick in den verrückten Alltag der kleinsten Stadt der USA.

Monowi, Einwohnerzahl: 1. Dieses Schild begrüßt Besucher am Ortseingang.

Im abgeschiedenen Norden des US-Bundesstaats Nebraska liegt Monowi inmitten endloser Weizenfelder. Nur eine buckelige Schotterpiste führt in das Dorf. Auf dem Schild am Straßenrand prangt über dem Ortsnamen eine große Eins. Heißt: Ein Einwohner lebt an diesem verlassenen Fleckchen Erde.

In Monowi (USA) lebt nur eine Person

Seit ihr Mann Rudy vor 14 Jahren gestorben ist, wohnt Elsie Eiler mutterseelenallein in Monowi. Kein Nachbar, kein anderes Geschäft außer ihrer Kneipe ist übrig geblieben. Ihre Kinder zogen schon nach der Schule aus dem Kaff weg, aber: Allein fühlt sie sich nicht.

In einem Interview mit der BBC erklärt sie: „Morgens um neun Uhr öffne ich die Bar, und es kommen Trucker, Händler und Kunden.“ Ihre Gastwirtschaft sei ein Treffpunkt für viele, und alle würden sich bei ihr willkommen fühlen. Viele kämen auch nur auf einen Kaffee und um zu sehen, ob es Elsie Eiler gut gehe. Meistens sei sie rund zwölf Stunden im Laden, bis sich der letzte Gast verabschiede und sie bis zum nächsten Tag schließen könne.