Sie entscheiden sich für das Reisepaket 1 – und fliegen damit kommende Woche direkt nach Galle auf Sri Lanka, im Mai zum Finale des Eurovision Song Contests in Lissabon (Portugal), im Juni mit der „Mein Schiff 2“ von TUI Cruises nach Valletta auf Malta, im September auf die griechische Insel Paros und im November auf Studienreise nach Fernando de Noronha in Brasilien. Dort kann Eduardo dann auch seine Familie nach über einem Jahr das erste Mal wieder sehen – und Carina die Eltern ihres Freundes endlich kennenlernen.

Der reisereporter überrascht sie an der Universität in Paderborn – und die Freude ist nicht zu stoppen. Eduardo und Carina springen glücklich in die Luft, liegen sich minutenlang in den Armen. Das breite und dankbare Grinsen bleibt noch bis zum Abend in ihren Gesichtern. „Wir haben alles gegeben. Das ist unglaublich. Das ist einfach so toll!“, sagt Carina.

Herzzerreißend: Auch Eduardos Mutter rief in einem Handyvideo für Stimmen für ihren Sohn auf. „Bitte stimmt für Eduardo, damit er ‚reisereporter’ wird und mich und seine Familie in Brasilien besuchen kann. Wir vermissen ihn sehr!“

Der zweite Platz: Julia und Jane mit Flamingo Heinz

Das zweite Zielpaket geht damit an Julia Hansen (23) und Jane Dalock (23) aus Kiel. Die beiden besten Freundinnen kennen sich seit zehn Jahren und reisen gerne gemeinsam durch die Welt. „Das ist so toll! Danke, danke, danke! Tausend Dank!“, sagt Julia mit Tränen in den Augen, als sie erfährt, dass sie auf dem zweiten Platz gelandet sind. In nur einer Woche konnten sie sich mit viel Fleiß und Eigenwerbung von Platz 4 auf den zweiten Platz katapultieren.

„Alle unsere Freunde waren am Ende schon total genervt, weil wir jeden Tag gesagt haben, dass sie für uns voten müssen.“ Aber: Es hat sich gelohnt.

Für Julia und Jane geht es, gemeinsam mit Flamingo Heinz, im April auf eine Gebeco-Studienreise nach Peru, im Juni mit der „Mein Schiff 1“ nach Sankt Petersburg in Russland, im August in die osteuropäische Party-Hochburg Cluj-Napoca in Rumänien, im Oktober zur TUI-Camper-Tour nach Marlborough (Neuseeland) und im Dezember zum Entspannen und Skifahren ins Oberjoch (Deutschland).

Die Überraschung: Genau für dieses Paket hätten sich die beiden entschieden. Julia: „Das sind Ziele, die wir bisher noch nicht live kennen. Das ist neu und aufregend – und deshalb genau unser Ding!“

Florian Schwarze (22) und seine Schwester Gina (19) landeten auf dem dritten Platz, Nina Lipp (23) und ihr Freund Thomas Killinger (25) auf dem vierten Platz und Sigrid Krebs (67) mit ihrem Mann Martin (68) auf den fünften Platz. Foto: privat

Auch Platz 3 bis 5 gehen nicht leer aus

Auch die übrigen Top-10-Paare gaben sich größte Mühe – am Ende hat es aber nicht für den Titel „reisereporter 2018“ gereicht. Vor allem Florian Schwarze (22) und seine Schwester Gina (19) aus Dortmund, Nina Lipp (23) aus München und ihr Freund Thomas Killinger (25) aus Stuttgart sowie das Ehepaar Sigrid (67) und Martin Krebs (68) – die eine Woche vor Ende der Online-Abstimmung die Top 5 bildeten – haben nicht aufgegeben.

Und wir finden: Diese Paare dürfen einfach nicht leer ausgehen. Deshalb haben wir uns entschieden, sie zu einem Teil von uns, zu „reisereportern“, zu machen!

Sie werden im Laufe diesen Jahres verschiedene Reisen für uns unternehmen und wie richtige Reporter darüber berichten. Ein Trostpflaster der besonderen Art, das alle drei Paare dankend angenommen haben.

„reisereporter 2018“: So geht es jetzt weiter

Carina und Eduardo sowie Julia, Jane und Flamingo Heinz werden ab jetzt über das beste Jahr ihres Lebens berichten. Für Carina und Eduardo geht es direkt kommende Woche los: Galle auf Sri Lanka steht auf der Reise-Liste.

