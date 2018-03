Wo können Schwule und Lesben unbesorgt Urlaub machen? In welche Länder können sie ohne Probleme einreisen, wo Arm in Arm am Strand sitzen? Der „Spartacus International Gay Guide“ hat jetzt wieder fast 200 Länder unter die Lupe genommen.

In 72 Ländern und Regionen gibt es Anti-Homo-Gesetze, in 13 Ländern droht Homosexuellen sogar die Todesstafe: Für Schwule und Lesben gehört zur Reiseplanung nicht nur die Frage, wo es am schönsten ist, sondern auch, wo es am sichersten ist.

Der „Gay Travel Index 2018“ hilft dabei. Das Ranking bewertet insgesamt 197 Länder und Regionen in 14 Kategorien – etwa ob es Antidiskriminierungsgesetze gibt, ob die Einreise mit einer HIV-Erkrankung erlaubt ist oder ob es Übergriffe auf Schwule und Lesben gab. Homofreundliche Reiseziele bekommen Pluspunkte, homofeindliche Ziele Minuspunkte.

Deutschland schafft es wieder in die Top 10 der homofreundlichsten Länder

Nachdem Deutschland im vergangenen Jahr erstmals nicht mehr in der „Gay Travel Index“-Top 20 gelandet war, weil bei in Sachen Gleichstellung von Homosexuellen zu lange Stillstand herrschte, gelang uns jetzt ein Sprung zurück in die Top 10: Dank der Entscheidung zur Ehe für alle liegt Deutschland in diesem Jahr auf Platz 7.