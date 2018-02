Anzeige

Die Lufthansa hat ihrem Kranich zum 100. Geburtstag einen neuen Look geschenkt: Mit schlankerer Form und vor dunkelblauem Hintergrund startet er seit einigen Wochen auf den ersten Lufthansa-Maschinen in den Himmel.

Neues Lufthansa-Design soll „blauer“ werden

Die ersten Flugerfahrungen in freier Wildbahn zeigten aber auch: Das Blau ist dunkler, als die ausführlichen Tests gezeigt haben. Nach ersten Landungen in internationalen Metropolen wie New York sei nun aufgefallen, dass der neue Lack oft deutliche dunkler wirke als in der Testumgebung.