Wer soll „reisereporter 2018“ werden? Jetzt abstimmen!

Zusammen mit TUI suchen wir die „reisereporter 2018“, die in diesem Jahr die schönsten Plätze der Welt besuchen. Hunderte Bewerbungsvideos sind eingegangen. Die Top 10 steht fest – und ab sofort kannst du für deine Favoriten abstimmen.

Das sind die zehn Duos, die es in die Top 10 für „reisereporter 2018“ geschafft haben.

Anzeige

Mit dem Camper in Neuseeland nach dem besten Wein suchen, in Brasilien mit Schildkröten tauchen, auf Malta die europäische Kulturhauptstadt Valletta feiern oder in Peru den Machu Picchu erklimmen: Die zwei Gewinner-Paare der „reisereporter 2018“-Aktion erleben ein spektakuläres Urlaubsjahr – ohne auch nur einen Cent auszugeben.

Sieben Wochen lang konntet ihr euch bewerben, die Resonanz war riesig: Hunderte kreative, lustige und sympathische Videos sind eingegangen. Die reisereporter-Redaktion hat aus allen eingegangenen Bewerbungen eine Top 10 bestimmt. Und nun bist du dran: Mit deiner Stimme kannst du deinen Favoriten zum besten Jahr ihres Lebens verhelfen. Du kannst bis zum 4. März 2018 um 23.59 Uhr HIER abstimmen.

Und das hier ist die Top 10 für „reisereporter 2018“: