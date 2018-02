„Work and Travel“ war diesem italienischen Pärchen offensichtlich zu langweilig – deshalb machen Kim und Paolo seit Jahren ein „Fuck and Travel“: Sie reisen um die Welt, filmen sich beim Sex und verkaufen die Pornos im Internet.

Spanien, Frankreich, Polen, Rumänien, Griechenland, Montenegro, Agentinien: Die Liste der bereisten Länder von Kim (23) und Paolo (28) ist lang. Doch das wirkliche Besondere: Sie finanzieren sich ihre Weltreise mit Pornos!

Das „Fuck and Travel“-Pärchen wurde in Italien geboren, ist in Südamerika aufgewachsen und hat sich bei einem Dreier mit einem Freund kennengelernt. „Ich glaube, das war der Moment, an dem wir realisiert haben, dass wir füreinander bestimmt sind“, erinnert sich Kim gegenüber dem Erotikblog simplysxy.com.

Kurz darauf hätten sie gemerkt, dass sie es lieben, „Menschen zu treffen, Erfahrungen, Leidenschaft und heißen Sex mit ihnen zu haben“. Dann kam die erste Outdoor-Sex-Erfahrung dazu – und geboren war die Idee: Überall auf der Welt Sex haben, im Netz Filmchen und Fotos davon verkaufen und damit ihr Leben und das Reisen finanzieren.