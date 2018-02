Den Preis für einen über zwei Meter großen Kunststoffbären mit blauer Hose und Fliegermütze trieben die Bieter von 1.500 Euro Startgebot auf 9.200 Euro. Und ein Air-Berlin-Kaffeebecher (Startpreis: 1 Euro) ging für 100 Euro weg. Der teuerste Businessclass-Sitz, ein blauer Doppelsitz in Lederausführung, kam für 3.800 Euro unter den Hammer.

Andere Kisten mit Herzen gingen bis zum Ende der Air-Berlin-Auktion heute um 20.36 Uhr sehr viel günstiger weg: 40 Euro pro Kiste, macht 40 Cent pro Herz, zahlen die 16 Bieter, die am günstigsten wegkamen.

Das 4,8 Meter lange Flugzeugmodell, das hier noch in der Lagerhalle des Auktionshauses Dechow hängt, ging für 7.800 Euro weg.

Die Höchstbietenden müssen die ersteigerten Air-Berlin-Überbleibsel innerhalb der nächsten zwei Wochen im Auktionshaus in Essen abholen. Insgesamt wurden bei der Inventar-Auktion rund 850 Artikel angeboten, auf die Interessenten in den vergangenen zweieinhalb Wochen bieten konnten.

Es kommen zudem noch Merchandise-Artikel, Flugzeugmodelle und Messe-Equipment unter den Hammer. Diese Auktionen laufen seit heute. Die beliebten Air-Berlin-Herzen sind nun aber endgültig weg.

Air-Berlin-Auktion: Erlös fließt in Insolvenzmasse

Der Erlös der Auktionen fließt in die Insolvenzmasse der Airline. Am 15. August 2017 stellte Air Berlin den Insolvenzantrag, das Verfahren wurde m 1. November vom Amtsgericht Charlottenburg eröffnet. Seit dem 28. Oktober 2017 stehen die Maschinen still, Air Berlin hat den Flugverkehr eingestellt.

Die Lufthansa kaufte große Teile der Airline auf, und die Billigfluggesellschaft Easyjet sicherte sich 25 Air-Berlin-Flugzeuge.