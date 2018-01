Anzeige

Seit fast sieben Wochen suchen wir zusammen mit TUI die „reisereporter 2018“. Zwei Reiseduos sollen ein Jahr lang zu den „reisereporter Top Places“, den schönsten Orten der Welt, reisen – und das kostenlos. Sie werden mit einem Camper in Neuseeland nach dem besten Wein suchen, auf Malta die europäische Kulturhauptstadt Valletta feiern, in Brasilien mit Babyschildkröten tauchen und in Lissabon beim ESC-Finale Party machen.

Ihr habt richtig Lust auf das geilste Jahr eures Lebens und habt uns Hunderte kreative, lustige, sympathische und professionelle Bewerbungsvideos geschickt. Unter den Bewerbern sind ein witziges Rentnerehepaar aus Kiel, verrückte beste Freundinnen aus Berlin und Rostock oder auch Mutter und Tochter aus Hannover.

Eure Konkurrenz ist so aufgeregt, die steht sogar manchmal Kopf ;-)! Schaut mal, so sieht das aus:

Wir wollen „reisereporter 2018“ werden (Teil 4) Aufgepasst! Nur noch bis morgen um 23.59 Uhr könnt ihr euch als „reisereporter 2018“ bewerben – und die Konkurrenz ist hart... ???????? Posted by reisereporter on Dienstag, 30. Januar 2018

Und eure Bewerbungen sind teilweise echt witzig – manchmal wegen lustiger Pannen, Versprechern oder auch, weil ihr super Entertainer seid:

So lustig sind die „reisereporter 2018“-Bewerbungen Hunderte „reisereporter 2018“-Bewerbungsvideo haben uns schon erreicht – und viele davon sind wirklich witzig... ???????? Deshalb heute für euch mal ein Zusammenschnitt der lustigsten Momente. ???? Ihr seid noch nicht dabei? Dann bewerbt euch bis zum 31. Januar bei uns! ❤???? Alle Infos: www.reisereporter2018.de Posted by reisereporter on Montag, 22. Januar 2018

Bewerbt euch noch schnell als „reisereporter 2018“

Das kannst du besser?! Dann bewirb dich noch schnell mit deiner besseren Hälfte (egal, ob mit der Freundin oder dem Freund, deiner Schwester, deiner Oma oder deiner Lehrerin) noch schnell HIER mit einem selbst gedrehten Smartphone-Video. Wichtig: Bitte erklärt im Video, weshalb ihr die „reisereporter 2018“ sein solltet. Heute (31. Januar) ist die letzte Chance, um 23.59 Uhr endet die Bewerbungsfrist.