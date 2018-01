Anzeige

Tauchen mit Baby-Schildkröten in Brasilien, Europa feiern beim Eurovision-Songcontest-Finale in Lissabon, mit einem Camper den besten Wein in Neuseeland suchen oder auch am WM-Wochenende mit einem Kreuzfahrtschiff nach Sankt Petersburg schippern: Zwei Reise-Duos sollen als „reisereporter 2018“ ein Jahr lang zu unseren „Top Places“, den schönsten Orten der Welt, reisen – und das völlig for free.

Und nach sechs Wochen haben uns bereits Hunderte Videos erreicht. Mit dabei: Verrückte beste Freundinnen aus Kiel, ein veganes Ehepaar aus Hannover oder auch ein Instagram-Pärchen aus Berlin.

Mal aufwendig produziert, mal einfach mit dem Smartphone draufgehalten erklärt ihr darin, warum ausgerechnet ihr das beste (Reise-)Jahr eures Lebens erleben und vom Allgäu bis Brasilien von euren Reisen berichten wollt.

Überzeug dich selbst mit diesem Video-Zusammenschnitt:

Wir wollen „reisereporter 2018“ werden Wir suchen, zusammen mit TUI, die „reisereporter 2018“ – und uns haben schon unzählige Videos erreicht... Deshalb hier ein kleiner Zusammenschnitt für euch ???????? Ihr wollt auch ein Jahr for free zu den schönsten Plätzen der Welt? Dann bewerbt euch noch bis zum 31. Januar! ✈????❤ Alle Infos: http://www.reisereporter.de/2018 Posted by reisereporter on Montag, 8. Januar 2018

Oder auch diesem Zusammenschnitt:

Wir wollen „reisereporter 2018“ werden Ihr seid großartig! Immer mehr Bewerbungsvideos kommen bei uns an, deshalb hier noch ein zweiter Zusammenschnitt ????❤ Wenn auch ihr ein Jahr for free zu den schönsten Plätzen der Welt wollt, bewerbt euch bis zum 31. Januar! ✈???? Alle Infos: http://www.reisereporter2018.de Posted by reisereporter 2018 on Montag, 15. Januar 2018

Neben all diesen tollen Bewerbungen sind immer auch sehr lustige Pannen, Versprecher und Entertainer dabei:

So lustig sind die „reisereporter 2018“-Bewerbungen Pannen, Versprecher und echte Entertainer: Eure Videos sind wirklich lustig! ???????? Ihr seid noch nicht dabei? Dann bewerbt euch bis zum 31. Januar! ❤???? Alle Infos: www.reisereporter2018.de Posted by reisereporter 2018 on Montag, 22. Januar 2018

Du bist noch nicht dabei? Dann bewirb dich mit deiner besseren Hälfte (egal ob mit der Freundin oder Freund, deiner Schwester, deinem Enkel oder deiner Lehrerin) noch schnell bis zu 31. Januar HIER mit einem selbst gedrehten Smartphone-Video. Wichtig: Bitte erklärt im Video, weshalb ihr die „reisereporter 2018“ sein solltet.