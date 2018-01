Anzeige

Im dritten Anlauf kommt Firmengründer Niki Lauda nun doch noch überraschend zum Zug: Aufgrund des geplatzten Niki-Verkaufs an die Lufthansa wurde eine Übernahme durch IAG/Vueling ausverhandelt. Die ist nun vom Tisch.

Nach Angaben der österreichischen Insolvenzverwalterin Ulla Reisch und ihrem deutschen Kollegen Lucas Flöther (Insolvenzverwalter von Air Berlin) entschied sich der Gläubigerausschuss in Österreich einstimmig für die „LaudaMotion GmbH“. Details zum Angebot von Lauda wurden bislang nicht mitgeteilt. Die IAG hatte mit der Billigtochter Vueling 20 Millionen Euro für Niki und weitere 16,5 Millionen Euro als Massenkredit geboten. Auf Antrag des Fluggastportals „Fairplane“ wurde allerdings in Österreich ein zweites Insolvenzverfahren am Landgericht Korneuburg eröffnet.

Niki Lauda gründete die Airline Niki 2003

Niki Lauda (68) gründete die Airline im Jahr 2003. Acht Jahre später stieg er aus und verkaufte die Airline komplett an Air Berlin. Er hat nach eigenen Angaben mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook (Condor) für Niki geboten.

Der Betriebsrat geht davon aus, dass alle Mitarbeiter bei Niki am Standort Österreich verbleiben können, sagte Betriebsratschef Stefan Tankovits im Ö1-Journal. Allerdings werden wohl nicht alle Beschäftigten begeistert sein vom Lauda-Kauf. Tankovits war im Vorfeld davon ausgegangen, dass bei einem Rückkauf alle rund 220 Piloten kündigen würden – der einstige Rennfahrer genießt nach Angaben von Tankovits nicht den besten Ruf als Arbeitgeber.

Der Kauf beinhalte auch die Finanzierung der Gehälter bis zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs, sagte Tankovits weiter. Bisher hätten 50 bis 100 Flugbegleiter Niki verlassen, viele der Piloten seien in Auswahlverfahren und hätten Angebote von anderen Airlines.

Was ist mit meinem Ticket von Niki?

Die Flugtickets für Niki wurden von Air Berlin verkauft, das haben Erhebungen des Masseverwalters ergeben. Das bedeutet: Kunden können ihre Ansprüche aus Flugstornierungen nur im Insolvenzverfahren über das Vermögen von Air Berlin anmelden. Das gilt aber ausschließlich für Tickets, die vor dem 15. August 2017 (dem Tag der Stellung des Insolvenzantrages) gekauft wurden. Für Flugtickets, die vor diesem Tag gekauft wurden, können keine Forderungen angemeldet werden. Wie das geht, dazu finden Betroffene Infos auf www.airberlin-inso.de.

Aber: Die Chance auf eine Erstattung ist sehr gering. „Das Geld ist vermutlich weg“, so Degott. Denn Kunden stünden in der Gläubigerkette hinter Arbeitnehmern und Banken.

Bei Pauschalreisen sieht es anders aus: „Jeder Pauschalreiseveranstalter ist gegen Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit abgesichert“, so Degott. So sei auch das Kundengeld sicher. Kunden müssen sich direkt an ihren Veranstalter wenden.