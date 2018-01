Eine Bloggerin fragt einen Hotelier dreist nach kostenlosen Übernachtungen für sich und ihren Freund. Die Geschichte geht viral – aber worum geht es eigentlich und was halten deutsche Reiseblogger von der Nummer? Der reisereporter hat nachgefragt.

In diesem Video ruft YouTube-Bloggerin Elle Darby dazu auf, schlechte Bewertungen für das „The White Moose Café“ abzugeben.

Die Britin Elle Darby (22) schrieb vergangene Woche eine Nachricht an das „The White Moose Café“ in Dublin. Ihr Anliegen: Sie möchte mit ihrem Freund vier Tage in dem Hotel übernachten, kostenlos versteht sich. Im Gegenzug gebe es eine Erwähnung des Hotels auf ihrem YouTube-Kanal. Doch der Hotelier reagierte anders, als junge Frau erwartet hatte.

Denn der Inhaber des Hotels postete Darby's Nachricht öffentlich auf seiner Facebook-Seite und antwortete ihr bissig: „Wenn ich dich für eine Erwähnung in einem deiner Videos bei uns übernachten lassen würde, wer zahlt das Personal, die sich um dich kümmern? Wer bezahlt den Roomservice, der dein Zimmer reinigt? Die Kellner, die dir dein Frühstück servieren?“