Nur wer Priority Boarding gebucht hat, darf künftig einen Handgepäckskoffer mit an Bord eines Ryanair-Fliegers nehmen. Die verschärften Richtlinien des Billigfliegers treten am 15. Januar in Kraft.

Ryanair will weniger Passagiere mit Handgepäck in der Kabine. (Symbolfoto)

Ryanair will weniger Handgepäck in der Kabine. Airline-Finanzchef Neil Sorahan fühlte sich im vergangenen Jahr von den Passagieren „verarscht“, weil vor allem Familien verstärkt einen Trick nutzten, um mehr Handgepäck mit an Bord zu nehmen. Aus diesem Grund kündigte der Billigflieger an, die Handgepäckregelungen zu verschärfen.

Die neuen Regelungen treten am 15. Januar 2018 in Kraft, teilt Ryanair mit. Ab dann gilt: Nur, wer Priority (Flexi Plus, Family Plus oder Plus) gebucht hat, darf weiterhin zwei Handgepäckstücke mit in die Kabine nehmen. Alle anderen dürfen nur noch eine kleine Tasche mit den Maßen 35×20×20 Zentimeter mitnehmen – das ist maximal eine mittlere Handtasche.

Wer kein Priority Boarding gebucht hat, darf nur noch eine kleine Tasche mit in die Kabine nehmen. Foto: Geißler

Das größere Handgepäcksstück – darf bis zu zehn Kilogramm schwer sein und maximal die Maße 55×40×20 Zentimeter haben – muss beim Boarding-Gate abgegeben werden und wird dann kostenlos im Frachtraum transportiert.

Diese Prozedur solle das Boarding beschleunigen, teilt Marketing-Chef Kenny Jacobs mit.

Auf Facebook gibt es allerdings viele kritische Kommentare. „Es wird einen Stau an Passagieren geben, die non-priority gebucht haben und ihr Gepäck kurz vor Abflug abgeben wollen. Das wird zu Verspätungen führen“, glaubt etwa Nicola Kearns.

Ryanair: Nachträglich Priority buchen

Passagiere können Priority Boarding hinzubuchen – für 5 Euro bei der Buchung oder für 6 Euro bis zu zwei Stunden vor Abflug.

In der Hoffnung, dass mehr Fluggäste ihre Koffer aufgeben und nicht mit in die Kabine nehmen, senkt Ryanair außerdem die Preise für Aufgabegepäck: Ein Koffer bis zu 20 Kilogramm kostet ab dem 15. Januar 2018 25 Euro, bisher zahlten Passagiere 35 Euro für 15 Kilogramm.