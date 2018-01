Hier kannst du die letzten Air-Berlin-Herzen kaufen

Anzeige

Das Inventar von Air Berlin kommt unter den Hammer – nur den typischsten Artikel, die Herzen, kannst du nicht mehr ersteigern. Ein Bieter hatte sich die zur Versteigerung angebotenen Herzen noch vor der Auktion am kommenden Montag unter den Nagel gerissen. Aber: Lindt hat noch etwa 120.000 der heiß begehrten Air-Berlin-Herzen!

Die Telefone in den Geschäften des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli stehen teils nicht mehr still. Am Mittwochmorgen hatten sich in der ersten Viertelstunde nach Ladenöffnung allein im Shop in Wustermark bei Berlin drei Kunden nach den Herzen erkundigt, wie eine Verkäuferin dem reisereporter auf Nachfrage sagt.

Doch sowohl im Shop in Wustermark, als auch in der Lindt-Boutique in Berlin ist die Airline-Schokolade ausverkauft. Manche Shops haben aber noch ein paar Herzen vorrätig. Zu kaufen sind diese in 700 Gramm Tüten (das sind rund 35 Herzen) für 6,99 Euro.

Foto: Facebook/airberlin (Screenshot) Die Schokoladenherzen der insolventen Airline Air Berlin sind so begehrt wie noch nie.

Falls du dir noch so ein Schoko-Herz schnappen möchtest: Wir verraten dir, in welchen Städte es sie noch in den „Lindt Boutiquen“ gibt – und was du direkt machen kannst, damit der Städtetrip sich lohnt.