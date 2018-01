Das passiert ganz selten! In der Sahara hat es geschneit

Es ist ein Naturphänomen, das nur selten vorkommt: Schnee in der Sahara. Eigentlich gilt sie als eine der heißesten Wüsten der Welt. Es ist erst der dritte Winter seit 1979 in dieser Region, in dem Schnee gefallen ist. Wie kam es zu der ungewöhnlichen Wetterlage?

Weiße Wüste: Die Dünen bei Aïn Séfra in der Sahara waren zum dritten Mal in 40 Jahren schneebedeckt.

Knapp 30.000 Einwohner hat die algerische Stadt Ain Séfra in der Sahara. Die Stadt liegt unweit der marokkanischen Grenze, gut 1.000 Meter über dem Meeresspiegel.

Nicht selten wurden hier bereits Minusgrade gemessen. Dass dort Schnee fällt, ist allerdings eine echte Seltenheit. Seit 1979 gab es nur drei Winter, in denen sich die weiße Pracht präsentiert hat. 2018 war es wieder so weit. 40 Zentimeter Neuschnee fielen in der Nacht zu Sonntag. Das Spektakel währte allerdings nur kurz. Nach nur wenigen Stunden war der Schnee wieder abgeschmolzen.

Wie kam es zum Sahara-Schnee?

In Europa herrscht zur Zeit ein hoher Luftdruck. Dieser lenkte die kalte europäische Luft nach Süden in Richtung Nordafrikas. Normalerweise bildet das Atlasgebirge eine natürliche Grenze für das Klima zwischen dem eher feuchten Nordafrika und der trockenen Sahara-Luft. In diesem Jahr hat die kalte Luft das Gebirge überschritten und der Sahara rund um Aïn Séfra Schnee gebracht.