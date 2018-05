Doch als Leni vier Monate alt war, packte die beiden wieder das Fernweh. „Ich hatte einen Bericht über eine Familie gelesen, die ihre Elternzeit auf Bali verbracht hatte. Ein paar Wochen später buchten wir unseren Flug“, erzählt Sabrina. Und so feierte Leni ihren ersten Geburtstag am Strand auf Bali.

Vor der Geburt von Leni stand dieser Plan noch in den Sternen. Sabrina (34) und Holger (37) Eweka aus Augsburg machten nur klassische Urlaube von zwei bis drei Wochen. „Und als ich schwanger wurde, haben wir extra noch mal einen Urlaub in Thailand eingelegt. Wir waren fest davon überzeugt: Fernreisen mit Kind werden die kommenden Jahre nicht möglich sein.“

Seitdem wächst die dreijährige Leni als echte Globetrotterin auf: Mit Mama Sabrina und Papa Holger reist sie seit zehn Monaten durch ferne Länder, lernt die Kulturen kennen, stürzt sich mit den Eltern in den Dschungel der Großstädte und planscht auf Trauminseln im warmen Meer. Der Plan ist: Genau so open end weitermachen.

Also: Wohnung und Jobs gekündigt, Möbel und Auto verkauft. Bei einem Wohnungsflohmarkt wurden Klamotten, Geschirr und Spielzeug weggegeben. Bis auf ein paar Kisten mit warmen Anziehsachen und Erinnerungen haben die drei Ewekas nichts mehr, was sie an ihr altes Leben erinnert. „Jeder Moment, in dem ein Gegenstand die Wohnung verlassen hat und unsere Reisekasse füllte, war ein großartiger Moment“, sagt Sabrina. Hinzu kommt einiges an Erspartem.

Wir wollen Leni die Welt, fremde Kulturen und Einheimische zeigen. Sabrina Eweka

Bei Familie und Freunden stieß dieser Mut nicht nur auf positives Feedback, erzählt Sabrina. „Ein großer Zweifel war das Thema Job: ‚Wie könnt ihr nur eure sicheren Jobs aufgeben?‘ Aber was ist heutzutage schon sicher? Wir denken positiv, alles kommt zu richtigen Zeit. Alles hat seinen Sinn im Leben.“

Roller fahren auf Bali – die drei Ewenkas genießen es. Foto: World Safari Family

Kritik an der Reise mit Kind: „Wie könnt ihr Leni das antun?“

Die heftigste Reaktion habe sich aber auf Leni bezogen, sagt Sabrina. Es kamen Fragen wie: „Wie könnt ihr Leni das antun, sie aus dem System ziehen und ihr keinen geregelten Alltag schenken? Ihr die Chance auf Freunde verwehren?“

Sabrina und Holger haben eine klare Antwort: „Unsere Ansicht ist: Für ein Kind gibt es nichts Besseres als mit beiden Elternteilen aufzuwachsen. Wir wollen Leni die Welt, fremde Kulturen und Einheimische zeigen.“ Trotzdem haben sie Verständnis für diese Reaktion: „Sich aus der Komfortzone zu lösen, das Sicherheitsdenken, welches uns von klein auf suggeriert wird, abzulegen ist nicht immer leicht.“

Für Holger und Sabrina sei das Ausbrechen aus der Komfortzone aber genau das Richtige, gerade mit Leni. „Es ist mir wichtig, sie so frei wie möglich zu erziehen und nicht fremdbetreuen zu lassen. Das fing früh an: Leni ging nicht in die Kinderkrippe, sondern ich entschied mich, für mindestens drei Jahre zu Hause zu bleiben.“

Trotzdem war für sie und Holger die gemeinsame Zeit als Familie nicht genug. Denn er kam nicht vor 18 Uhr nach Hause – da war Leni meist schon reif fürs Bett. „Wir hatten das Gefühl, uns im Kreis zu drehen. Tagein, tagaus. Wir wollten raus aus dem Hamsterrad.“

Abflug nach Bangkok: Ein Abschied auf unbestimmte Zeit. Foto: World Safari Family

Der Abschied auf unbestimmte Zeit

Am 19. März ging dann schließlich der Flieger nach Thailand. Dort erforschten sie fünf Wochen lang Bangkok und Ao Nang. Es folgten mehrere Monate Bali und Malaysia. Und, verrät uns Sabrina, ein Zwischenstopp in Deutschland für sie und Leni. Der Grund: Heimweh – aber nicht Lenis, sondern Sabrinas.

„Ich habe diesen Schritt noch einmal gebraucht. Ich wollte mich noch mal verabschieden von meinen Lieben. Die Wochen vor unserer Abreise waren wirklich stressig und ich hatte einfach keinen Platz in meinem Kopf für Emotionen“, sagt sie. Nach drei Wochen ging es zurück nach Asien.

All ihre Gedanken und Erlebnisse teilt die Familie auf ihrem Blog www.worldsafari.de.

Leni und Mama Sabrina genießen die Freiheit am Strand. Foto: World Safari Family

Aktuell entspannen die drei auf Ko Phangan. „Alle asiatischen Länder waren bisher sehr familientauglich. Die Kultur ist Kindern beziehungsweise Familien gegenüber sehr aufgeschlossen und die Menschen sind stets freundlich“, sagt Sabrina.

Das führte auch zum „Herzensmoment“ ihrer Reise: „In Ubud auf Bali hat uns unsere Gastfamilie mit in den Haustempel Pura Desa Gede Peliatan genommen – wir wurden ganz toll eingebunden. Leni war begeistert und hat überall mitgemacht. Noch immer findet sie es ganz toll, ihr balinesisches Gewand, die Kabaja, anzuziehen.“

Leni ist fasziniert von der balinesischen Kultur. Foto: World Safari Family

Reisen mit Kind – so ist es wirklich

Reisen mit Kind – das ist anders als zu zweit. „Man reist viel langsamer, das ist toll“, so die 34-Jährige. Denn Leni braucht immer drei bis vier Tage, um eine neue Umgebung anzunehmen. „So bleiben wir länger an einem Ort, kommen schneller in Kontakt mit Einheimischen und entdecken den Ort viel intensiver.“

Nerviges gebe es aber auch, logisch. „Das sind vor allem die Transfer-Tage. Einfach in einen Zwölf-Stunden-Zug setzen geht mit Kleinkind nicht. Wir wählen andere Strecken und legen lieber noch mal einen Zwischenstopp ein.“ An das Reiseleben habe sich Leni aber inzwischen gewöhnt. „Sie ist ein echtes Travel-Kind geworden und wirkt in unseren Augen viel glücklicher als vor der Reise“, sagt Sabrina.

Als Nächstes geht es für die drei nach Kambodscha, Vietnam und Laos. Und im Frühling will die Familie einen anderen Kontinent kennenlernen. Die Idee: House-Sitting in Australien oder Neuseeland. „Wir entscheiden das wohl, wie immer, recht kurzfristig“, sagt Sabrina und lacht. Nur eine Rückkehr nach Deutschland, die ist nicht geplant.