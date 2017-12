Jetzt bewerben: Wir suchen die „reisereporter 2018“

Ein Jahr lang Urlaub an den schönsten Plätzen der Welt – und das völlig kostenlos? Bewerbt euch als „reisereporter 2018“!

Gesucht werden Paare, die im nächsten Jahr traumhafte Tage an den „ reisereporter Top Places “ verbringen wollen. Und da kein berufstätiger Mensch 80 Tage Urlaub machen kann, haben wir die Reiseziele in zwei Pakete aufgeteilt.

Tauchen mit Babyschildkröten in Brasilien, eine Streiftour durch die Teefelder auf Sri Lanka, mit ganz Europa feiern beim „Eurovision Song Contest“-Finale in Portugal… Klingt wie ein Traum, könnte für dich aber bald Realität werden. Denn ab heute suchen wir und TUI die „reisereporter 2018“. Und das könntet ihr sein!

Was euch an den Zielen erwartet, könnt ihr hier lesen :

Ihr verreist 41 Tage im nächsten Jahr – und müsst dafür gerade einmal 26 Urlaubstage nehmen. In jedem Zielpaket gibt es eine Fernreisen mit Gebeco, eine Kreuzfahrt mit TUI Cruises und dazu Städtereisen und Strandurlaube. Flüge, Hotel, Ausflüge – alles fix und fertig organisiert und garantiert stressfrei.

Während der Reisen berichtet ihr live auf einem eigens für die Aktion eingerichteten Instagram-Account sowie auf der „reisereporter 2018“-Facebook-Seite . Die Redaktion des reisereporters begleitet euch dabei. Zudem werdet ihr von einer Videojournalistin begleitet, die eure Traum-Trips in Bild und Ton festhält. Das ganze Jahr über werden Artikel dazu hier und in den Zeitungen unseres Verlages veröffentlicht.

Wichtig: Wenn ihr gewinnt, müsst ihr zu den schon jetzt festgelegten Terminen auf Reisen gehen können. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Teilnahmebedingungen. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018.

Im Februar 2018 bestimmen wir aus allen eingegangenen Bewerbungsvideos die Top 10, für die ab dem 9. Februar 2018 hier auf www.reisereporter.de abgestimmt werden kann. In dieser Zeit können eure Familien, Freunde und Arbeitskollegen für euch abstimmen – und euch so vielleicht zur Spitzenposition verhelfen. Die Abstimmungsphase endet am 4. März 2018.

Am 9. März werden die Gewinner hier und in den Zeitungen unseres Verlags vorgestellt. Die Erstplatzierten dürfen sich dann für ein Zielpaket entscheiden, das Team auf dem zweiten Platz reist die Ziele des anderen Pakets ab.

Wir sind gespannt auf eure Bewerbungsvideos!