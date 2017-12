Nach dem überraschenden Rückzieher der Lufthansa hat die Air-Berlin-Tochter Niki Insolvenz angemeldet. Der Mallorca-Flieger stellt den Flugbetrieb ab sofort ein. Tausende Passagiere sind gestrandet. Was Passagiere jetzt wissen müssen, erklärt der reisereporter.

Die Lufthansa zog ihr Angebot zurück. Jetzt meldete Niki Insolvenz an. (Symbolfoto)

Niki bleibt ab dem 14. Dezember 2017 am Boden! Zuvor war der Rückzug des Lufthansa-Angebots aufgrund der „ablehnenden Haltung der EU-Kommission gegen eine Übernahme der österreichischen Airline aus wettbewerbsrechtlichen Gründen“ bekannt geworden.

Ab sofort bleiben alle 21 Niki-Flieger am Boden: Der Flugbetrieb von Niki ist seit dem 14. Dezember 2017 eingestellt, teilte die österreichische Airline mit. Der Flugplan ist ungültig, Flüge unter dem IATA-Airline-Code HG wird es nicht mehr geben. Tickets können nicht mehr gebucht werden.

Niki-Insolvenz: Tausende Urlauber gestrandet

Rund 800.000 Buchungen sind offenbar von dem Stop des Flugbetriebes der Air-Berlin-Tochter betroffen. Die Folge der Insolvenz: Tausende Passagiere können wohl nicht mehr in den Urlaub (oder zurück nach Hause) fliegen. Vor allem Flüge nach Mallorca, auf die Kanaren und nach Portugal sind betroffen.

„Für Passagiere, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften derzeit eine Rückholaktion auf Standby-Basis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tuifly wird sich zu unserem Bedauern nicht an dieser Lösung beteiligen.“, schreibt die Airline auf ihrer Webseite. Wer den Flug bei einem Reiseveranstalter gebucht hat, solle sich direkt mit ihm in Verbindung setzen, so Niki.

Condor kündigte zum Beispiel an, Fluggäste, die im Ausland gestrandet sind und direkt bei Niki gebucht haben, auf Condor-Flügen bis zum 31. Dezember kostenlos nach Hause zu fliegen, wenn es noch freie Plätze in den Fliegern gibt (Standby).

Die Passagiere sollen sich an die Check-in-Schalter am jeweiligen Flughafen wenden. Weitere Optionen und Infos gibt es auf der Webseite von Condor.

Sonderkonditionen für Fly Niki Kunden - Die Fluggesellschaft Niki hat Insolvenz eingereicht und stellt ab heute den Flugbetrieb ein. Condor stellt in Kürze Details zu Sonderkonditionen für Fluggäste, die davon betroffen sind und sich im Ausland befinden, auf ihrer Website ein. — Condor Airlines News (@Condor) December 14, 2017

Niki ist insolvent: Was ist mit meinem Ticket?

Du hast noch einen Flug mit Niki gebucht? Bei Pauschalreisen musst du nicht mit Mehrkosten für deine Reise in den Urlaub oder die Rückreise rechnen. „Wenn der Flug Teil einer Pauschalreise ist, können Kunden beruhigt sein“, sagt Reiserechtsanwalt Paul Degott.

Dann gibt es eine gesetzliche Absicherung, der Reiseveranstalter steht in der Verantwortung. Er muss dafür sorgen, dass die Beförderung sichergestellt ist. „Jeder Pauschalreiseveranstalter ist gegen Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit abgesichert“, so Degott. So sei auch das Kundengeld sicher.

Für Passagiere, die ihren Flug direkt bei der Airline gebucht haben, gibt es weniger Hoffnung. Denn dann gibt es diese gesetzliche Absicherung nicht. „Das Geld ist vermutlich weg“, so Degott. Denn Kunden stünden in der Gläubigerkette hinter Arbeitnehmern und Banken.

Das gelte normalerweise auch, wenn Passagiere einen Flug über Portale wie Opodo oder Expedia buchen. „Denn das sind nur Vermittler, der Vertragspartner ist die Airline“, so Degott.